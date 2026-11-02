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NASTAVLJENE BLOKADE ŠKOLA U FRANCUSKOJ Ministar Žefre: Ne možete sprečiti svoje školske drugove da idu na nastavu

JM

02. 11. 2026. u 09:02

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GRUPA srednjoškolaca blokirala je jutros gimnaziju "Elen Buše" u Parizu nakon dvonedeljnog raspusta povodom državnog praznika, a studentske i sindikalne organizacije pozivaju da se protesti nastave uprkos najavljenim ustupcima Vlade.

НАСТАВЉЕНЕ БЛОКАДЕ ШКОЛА У ФРАНЦУСКОЈ Министар Жефре: Не можете спречити своје школске другове да иду на наставу

Foto Printscreen/X/@Reuters

Učenici su ispred ulaza škole, koja predstavlja epicentar studentskog protestnog pokreta, postavili kante za smeće i sprečili ulazak u zgradu.

Univerzitet Pari-Site takođe je blokiran kontejnerima za smeće, a ispred ustanove se nalazi desetak studenata.

Ministar nacionalnog obrazovanja Eduar Žefre pozvao je jutros demonstrante da ne sprečavaju učenike da idu na nastavu, jer je povratak u školu, kako je istakao, "apsolutni prioritet".

- Blokiranje škola je nezakonito. Ne možete sprečiti svoje školske drugove da idu na nastavu - kazao je ministar. 

Policija je najavila da će pojačati svoje prisustvo oko škola i fakulteta zbog višenedeljnih protesta, saopštila je Nacionalna direkcija javne bezbednosti.

Prošlog ponedeljka, ministri nacionalnog i visokog obrazovanja najavili su niz mera u pokušaju da okončaju demonstracije koje su počele sredinom septembra. 

Obećali su otkazivanje planiranog smanjenja broja radnih mesta u nacionalnom obrazovanju, otvaranje 500 dodatnih radnih mesta, kao i ograničenje od 28 učenika po razredu u drugoj godini srednje škole i 15.000 dodatnih mesta u visokom obrazovanju.

Najava tih mera ipak nije okončala proteste srednjoškolaca i studenata, koji tvrde da je stanje u obrazovnom sistemu loše i da su neophodna veća ulaganja u taj sektor.

(Tanjug) 
 

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