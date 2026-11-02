NASTAVLJENE BLOKADE ŠKOLA U FRANCUSKOJ Ministar Žefre: Ne možete sprečiti svoje školske drugove da idu na nastavu
GRUPA srednjoškolaca blokirala je jutros gimnaziju "Elen Buše" u Parizu nakon dvonedeljnog raspusta povodom državnog praznika, a studentske i sindikalne organizacije pozivaju da se protesti nastave uprkos najavljenim ustupcima Vlade.
Učenici su ispred ulaza škole, koja predstavlja epicentar studentskog protestnog pokreta, postavili kante za smeće i sprečili ulazak u zgradu.
Univerzitet Pari-Site takođe je blokiran kontejnerima za smeće, a ispred ustanove se nalazi desetak studenata.
Ministar nacionalnog obrazovanja Eduar Žefre pozvao je jutros demonstrante da ne sprečavaju učenike da idu na nastavu, jer je povratak u školu, kako je istakao, "apsolutni prioritet".
- Blokiranje škola je nezakonito. Ne možete sprečiti svoje školske drugove da idu na nastavu - kazao je ministar.
Policija je najavila da će pojačati svoje prisustvo oko škola i fakulteta zbog višenedeljnih protesta, saopštila je Nacionalna direkcija javne bezbednosti.
Prošlog ponedeljka, ministri nacionalnog i visokog obrazovanja najavili su niz mera u pokušaju da okončaju demonstracije koje su počele sredinom septembra.
Obećali su otkazivanje planiranog smanjenja broja radnih mesta u nacionalnom obrazovanju, otvaranje 500 dodatnih radnih mesta, kao i ograničenje od 28 učenika po razredu u drugoj godini srednje škole i 15.000 dodatnih mesta u visokom obrazovanju.
Najava tih mera ipak nije okončala proteste srednjoškolaca i studenata, koji tvrde da je stanje u obrazovnom sistemu loše i da su neophodna veća ulaganja u taj sektor.
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