NASTAVLJENE BLOKADE ŠKOLA U FRANCUSKOJ Ministar Žefre: Ne možete sprečiti svoje školske drugove da idu na nastavu

GRUPA srednjoškolaca blokirala je jutros gimnaziju "Elen Buše" u Parizu nakon dvonedeljnog raspusta povodom državnog praznika, a studentske i sindikalne organizacije pozivaju da se protesti nastave uprkos najavljenim ustupcima Vlade.

Foto Printscreen/X/@Reuters

Učenici su ispred ulaza škole, koja predstavlja epicentar studentskog protestnog pokreta, postavili kante za smeće i sprečili ulazak u zgradu.

Univerzitet Pari-Site takođe je blokiran kontejnerima za smeće, a ispred ustanove se nalazi desetak studenata.

Ministar nacionalnog obrazovanja Eduar Žefre pozvao je jutros demonstrante da ne sprečavaju učenike da idu na nastavu, jer je povratak u školu, kako je istakao, "apsolutni prioritet".

🇫🇷 The prefecture deployed a heavy police presence to prevent French students from blocking their university https://t.co/4ecngTwRr8 — Anastasia M (@AnastasiaMazh) November 2, 2026

- Blokiranje škola je nezakonito. Ne možete sprečiti svoje školske drugove da idu na nastavu - kazao je ministar.

Policija je najavila da će pojačati svoje prisustvo oko škola i fakulteta zbog višenedeljnih protesta, saopštila je Nacionalna direkcija javne bezbednosti.

Prošlog ponedeljka, ministri nacionalnog i visokog obrazovanja najavili su niz mera u pokušaju da okončaju demonstracije koje su počele sredinom septembra.

@LInternauteInfo Paris, Marseille, Toulouse... La crise des lycéens se poursuit ce lundi 2 novembre avec le blocage de certains établissements dans plusieurs villes. La tension ne semble pas baisser malgré les concessions annoncées la semaine dernière Source : @LInternauteInfo @PAT_SB79 Médias @PAT_SB79 — Actu Monde – Média clair & direct (@PAT_SB79) November 2, 2026

Obećali su otkazivanje planiranog smanjenja broja radnih mesta u nacionalnom obrazovanju, otvaranje 500 dodatnih radnih mesta, kao i ograničenje od 28 učenika po razredu u drugoj godini srednje škole i 15.000 dodatnih mesta u visokom obrazovanju.

Najava tih mera ipak nije okončala proteste srednjoškolaca i studenata, koji tvrde da je stanje u obrazovnom sistemu loše i da su neophodna veća ulaganja u taj sektor.

(Tanjug)

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