Svet

NASTAVLJA SE SUĐENJE ZA SEVERNI TOK: Viši sud u Hamburgu objavio datume saslušanja svedoka

JM

02. 11. 2026. u 10:03

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VIŠI regionalni sud u Hamburgu saslušaće 4. i 5. novembra iskaze svedoka u krivičnom postupku protiv ukrajinskog državljanina Sergeja Kuznjecova, optuženog za koordinaciju bombardovanja gasovoda Severni tok, saopštila je pres-služba suda.

НАСТАВЉА СЕ СУЂЕЊЕ ЗА СЕВЕРНИ ТОК: Виши суд у Хамбургу објавио датуме саслушања сведока

Foto: Alexander Ruszczynski / Alamy / Profimedia

- U 13:00 časova (15:00 časova po moskovskom vremenu, 4. novembra), službenik Federalne uprave kriminalističke policije pozvan je kao svedok... U 9:30 časova (11:30 časova po moskovskom vremenu, 5. novembra), predstavnik Federalne mrežne agencije pozvan je kao svedok - navodi se u saopštenju pres-službe.

Prema saopštenju pres službe, 5. novembra u 13:00 časova kao svedok je pozvan i zaposleni u Federalnoj upravi kriminalističke policije koji je učestvovao u pretresu jedrilice „Andromeda“, koja je korišćena za isporuku eksploziva do gasovoda.

ABACA / Abaca Press / Profimedia

Suđenje za eksploziju u Severnom toku 2 počelo je u Hamburgu 14. oktobra, a zakazano je više od 20 ročišta.

Bivši ukrajinski vojni oficir Sergej Kuznjecov je uhapšen u avgustu 2025. godine u Italiji i izručen Nemačkoj.

Prema nemačkim istražiteljima, on i drugo vojno osoblje, postupajući po uputstvima ukrajinskih vladinih agencija, razvili su plan za uništavanje gasovoda Severni tok 2.

Nemački tužioci su optužili Kuznjecova za saučesništvo u ratnom zločinu koji uključuje napad na civilne ciljeve.

Takođe je optužen za organizovanje eksplozije, uništavanje objekata i ometanje rada komunalnih preduzeća. Kuznjecov se suočava sa maksimalnom kaznom do 15 godina zatvora prema nemačkom krivičnom zakonu.

Eksplozije na dva ruska gasovoda za izvoz ka Evropi — Severni tok 1 i Severni tok 2 — dogodile su se 26. septembra 2022. Nemačka, Danska i Švedska nisu isključile namernu sabotažu.

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov naglasio je da je Ruska Federacija više puta tražila informacije o eksplozijama u Severnom toku, ali da ih nikada nije dobila.

(RIA Novosti)
 

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