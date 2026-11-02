VIŠI regionalni sud u Hamburgu saslušaće 4. i 5. novembra iskaze svedoka u krivičnom postupku protiv ukrajinskog državljanina Sergeja Kuznjecova, optuženog za koordinaciju bombardovanja gasovoda Severni tok, saopštila je pres-služba suda.

Foto: Alexander Ruszczynski / Alamy / Profimedia

- U 13:00 časova (15:00 časova po moskovskom vremenu, 4. novembra), službenik Federalne uprave kriminalističke policije pozvan je kao svedok... U 9:30 časova (11:30 časova po moskovskom vremenu, 5. novembra), predstavnik Federalne mrežne agencije pozvan je kao svedok - navodi se u saopštenju pres-službe.

Prema saopštenju pres službe, 5. novembra u 13:00 časova kao svedok je pozvan i zaposleni u Federalnoj upravi kriminalističke policije koji je učestvovao u pretresu jedrilice „Andromeda“, koja je korišćena za isporuku eksploziva do gasovoda.

Suđenje za eksploziju u Severnom toku 2 počelo je u Hamburgu 14. oktobra, a zakazano je više od 20 ročišta.

Bivši ukrajinski vojni oficir Sergej Kuznjecov je uhapšen u avgustu 2025. godine u Italiji i izručen Nemačkoj.

Prema nemačkim istražiteljima, on i drugo vojno osoblje, postupajući po uputstvima ukrajinskih vladinih agencija, razvili su plan za uništavanje gasovoda Severni tok 2.

Nemački tužioci su optužili Kuznjecova za saučesništvo u ratnom zločinu koji uključuje napad na civilne ciljeve.

🙊 "Weltwoche": "Ally blows up German pipeline – and everyone stays silent" Roger Köppel, editor-in-chief of "Weltwoche," has accused the German federal government of casting a "cloak of silence" over the terrorist attack on the Nord Stream pipelines. He points out that this is happening even though minor offenses—such as speeding on the autobahn—are met with "the harshest sanctions." Furthermore, journalists have reportedly been discouraged from taking a closer look at the explosion. Köppel calls it "unbelievable" that an ally—namely Ukraine—would blow up German energy infrastructure, especially given that Germany is its greatest supporter. However, he argues that the German people are not stupid; they no longer wish to go along with this, and they want "out of this Ukraine policy." Do you agree with the journalist? - The "German Japanese" aren't allowed to say who is destroying their property... — brane mijatovic (@brane_mija64426) November 1, 2026

Takođe je optužen za organizovanje eksplozije, uništavanje objekata i ometanje rada komunalnih preduzeća. Kuznjecov se suočava sa maksimalnom kaznom do 15 godina zatvora prema nemačkom krivičnom zakonu.

Eksplozije na dva ruska gasovoda za izvoz ka Evropi — Severni tok 1 i Severni tok 2 — dogodile su se 26. septembra 2022. Nemačka, Danska i Švedska nisu isključile namernu sabotažu.

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov naglasio je da je Ruska Federacija više puta tražila informacije o eksplozijama u Severnom toku, ali da ih nikada nije dobila.

(RIA Novosti)

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