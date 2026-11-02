"UŠLI U OPASNE VODE": Oglasila se IRGC nakon eksplozije dva naftna tankera u Ormuskom moreuzu

DVA tankera za naftu eksplodirala su nakon što su naišli na mine dok su se kretali nedozvoljenom rutom u Ormuskom moreuzu, saopštila je danas kancelarija za odnose s javnošću mornarice iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC).

Foto: Tanjug/AP

Mornarica IRGC-a je saopštila da je jedan od brodova supertanker i da je na njemu izbio požar nakon snažne eksplozije, prenosi iranska televizija Press.

U saopštenju se navodi da su oba tankera namerno deaktivirala svoje sisteme za navigaciju i identifikaciju u pokušaju da tajno prođu kroz ograničenu južnu rutu, uz podršku američke vojske, kao i da su se nakon eksplozija tankeri zaustavili na licu mesta.

Mornarica IRGC-a je naglasila da su tankeri ignorisali ponovljena upozorenja i da su ušli u opasne vode što je, kako je saopšteno, bilo jasno kršenje propisa koji regulišu strateški plovni put.

IRGC nije saopštio pod kojim zastavama su plovili tankeri koji su pogođeni.

Iranske snage su više puta saopštile da će svaki brod koji deaktivira sisteme za identifikaciju ili pokuša prolazak bez prethodne koordinacije biti tretiran kao pretnja i da će se suočiti sa odlučnim odgovorom.

(Tanjug)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.