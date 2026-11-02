VEĆINA Rusa je ponosna na svoju zemlju i vidi vrednost jedinstva među ruskim narodima u solidarnosti i slozi, izjavila je potpredsednica ruske vlade Tatjana Golikova.

Foto arhiva VN

- Više od 80% građana je ponosno što su građani naše zemlje i vide vrednost jedinstva među narodima Rusije u solidarnosti i slozi, poštovanju tradicija i očuvanju kulturne raznolikosti -rekla je Golikova na otvaranju plenarne sednice Međunarodne nedelje „Narodi Rusije“.

Ona je naglasila da je ovaj rezultat zasluga koordiniranog rada vlasti, stručnjaka i civilnog društva. Potpredsednica Vlade pozvala je na kontinuirani zamah i kontinuiranu saradnju.

Međunarodna nedelja „Narodi Rusije“ održava se svake godine u skladu sa dekretom ruskog predsednika Vladimira Putina. Događaje tokom nedelje koordinira Kancelarija Saveta bezbednosti Ruske Federacije, a vodi ih Fondacija Roskongres. Trajaće do 8. novembra.

(Ria Novosti)

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