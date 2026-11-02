STIGLI NOVI PODACI IZ RUSIJE: Više od 80 odsto građana ponosno na svoju zemlju
VEĆINA Rusa je ponosna na svoju zemlju i vidi vrednost jedinstva među ruskim narodima u solidarnosti i slozi, izjavila je potpredsednica ruske vlade Tatjana Golikova.
- Više od 80% građana je ponosno što su građani naše zemlje i vide vrednost jedinstva među narodima Rusije u solidarnosti i slozi, poštovanju tradicija i očuvanju kulturne raznolikosti -rekla je Golikova na otvaranju plenarne sednice Međunarodne nedelje „Narodi Rusije“.
Ona je naglasila da je ovaj rezultat zasluga koordiniranog rada vlasti, stručnjaka i civilnog društva. Potpredsednica Vlade pozvala je na kontinuirani zamah i kontinuiranu saradnju.
Međunarodna nedelja „Narodi Rusije“ održava se svake godine u skladu sa dekretom ruskog predsednika Vladimira Putina. Događaje tokom nedelje koordinira Kancelarija Saveta bezbednosti Ruske Federacije, a vodi ih Fondacija Roskongres. Trajaće do 8. novembra.
(Ria Novosti)
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