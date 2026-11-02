Svet

STIGLI NOVI PODACI IZ RUSIJE: Više od 80 odsto građana ponosno na svoju zemlju

D.D.

02. 11. 2026. u 09:51

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VEĆINA Rusa je ponosna na svoju zemlju i vidi vrednost jedinstva među ruskim narodima u solidarnosti i slozi, izjavila je potpredsednica ruske vlade Tatjana Golikova.

СТИГЛИ НОВИ ПОДАЦИ ИЗ РУСИЈЕ: Више од 80 одсто грађана поносно на своју земљу

Foto arhiva VN

- Više od 80% građana je ponosno što su građani naše zemlje i vide vrednost jedinstva među narodima Rusije u solidarnosti i slozi, poštovanju tradicija i očuvanju kulturne raznolikosti -rekla je Golikova na otvaranju plenarne sednice Međunarodne nedelje „Narodi Rusije“.

Ona je naglasila da je ovaj rezultat zasluga koordiniranog rada vlasti, stručnjaka i civilnog društva. Potpredsednica Vlade pozvala je na kontinuirani zamah i kontinuiranu saradnju.

Međunarodna nedelja „Narodi Rusije“ održava se svake godine u skladu sa dekretom ruskog predsednika Vladimira Putina. Događaje tokom nedelje koordinira Kancelarija Saveta bezbednosti Ruske Federacije, a vodi ih Fondacija Roskongres. Trajaće do 8. novembra.

(Ria Novosti)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Nema šta da pitam Jelenu - imam ja svoju majku
Poznati

0 0

"Nema šta da pitam Jelenu - imam ja svoju majku"

JAVNOST već duže vreme sa velikim interesovanjem prati relacije između dve snaje porodice Đoković, Saške i Jelene. Nakon što je u martu 2023. godine na svet donela sina, Saška se ekspresno, za svega tri nedelje, vratila poslu i javnim nastupima. Govoreći o novoj životnoj ulozi, ona je otvoreno odgovorila i na pitanje da li usvaja Jelenine roditeljske savete.

01. 11. 2026. u 22:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BANANICA KOLAČIĆ: Tvoj kolačić sreće!

BANANICA KOLAČIĆ: Tvoj kolačić sreće!