ZELENSKI POSTAVIO ULTIMATUM: Kijev obustavlja udar na rusku naftu, ali samo pod ovim uslovom

PREDSEDNIK Ukrajine, Volodimir Zelenski, izjavio je da je njegova zemlja spremna da obustavi napade na ruske naftne rafinerije, na zahtev predsednika SAD, Donalda Trampa, ukoliko Sjedinjene Države Kijevu hitno isporuče protivvazdušne rakete "Patriot".

Chris Emil Janssen / imago stock&people / Profimedia

U intervjuu, Zelenski je rekao da je o tome "u više navrata vodio različite razgovore" sa američkim predsednikom i njegovim saradnicima.

- Ne možemo a da ne odgovorimo na ruske napade na našu energetsku infrastrukturu, na činjenicu da Rusija ubija naše ljude i napada naše elektrane, gasnu infrastrukturu, rafinerije i sve ostalo - rekao je on u intervjuu.

- Rekli smo: ako želite da prestanemo sa napadima na ruske rafinerije, onda i oni moraju da prestanu sa napadima na naš energetski sistem. Druga opcija je da nam obezbedite rakete "Patriot". Mi ćemo pronaći novac, ne tražimo samo pomoć. Platićemo ih - izjavio je on.

Najavio je da će, ukoliko Sjedinjene Države obezbede raketne sisteme na period od mesec dana, Ukrajina obustaviti napade na ruske rafinerije tokom tog istog perioda.

Stejt department SAD, odobrio je u petak prodaju raketa-presretača za sisteme protivvazdušne odbrane "Patriot" Ukrajini, u poslu vrednom 2,1 milijardu dolara.

Ovo naoružanje je hitno potrebno za jačanje odbrane Kijeva od sve intenzivnijih ruskih vazdušnih napada.

Međutim, Zelenski je upozorio da bi isporuka 500 raketa-presretača mogla da potraje "nekoliko godina".

U objavi na društvenim mrežama naveo je da 500 raketa-presretača tipa "PAC-3" predstavlja "značajnu količinu" koja bi mogla da čini efikasan odbrambeni paket za predstojeću zimu, ali je ukazao na to da isporuke možda neće početi još nekoliko godina.

- Tražimo od naših američkih partnera da pronađu rešenje za period tokom kojeg postoji stvarna opasnost i stvarna potreba za upotrebom raketa-presretača "PAC-3" - izjavio je ukrajinski predsednik.

Aleks Plicas, viši nerezidentni saradnik u Atlantskom savetu i bivši zvaničnik Pentagona, ocenio je da je najava isporuke sistema "Patriot" značajna, ali da ona neće zadovoljiti trenutne potrebe Ukrajine.

Foto: AP

On je naveo da ruski napadi na energetsku infrastrukturu imaju za cilj da terorišu civile i primoraju Ukrajinu na kapitulaciju tako što će stanovništvo tokom zime ostaviti bez grejanja i struje.

Američki sistem "Patriot", opremljen presretačkim raketama tipa "PAC-3", jedno je od retkih zapadnih oružja sposobnih da obore balističke rakete koje Rusija koristi za napade na ukrajinske gradove.

Tramp, koji se u svojoj zemlji suočava sa političkim pritiskom usled naglog rasta cena energenata, pozvao je na okončanje napada na energetsku infrastrukturu, apelujući i na Rusiju i na Ukrajinu da prekinu sa takvim udarima.

(Index.HR)

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