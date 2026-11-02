Povredio se Kampaco: Argentinac neće igrati protiv Crvene zvezde u Evroligi?
Nakon povrede Tea Maledona Real Madrid ostao bez još jednog igrača.
Naime, kako javljaju španski mediji povredio se Fakundo Kampaco i sada ga čekaju dodatni lekarski pregledi, posle kojih će biti utvrđena težina povrede i očekivani period oporavka.
To znači da je njegov nastup protiv Crvene zvezde pod znakom pitanja (meč na programu 12.novembra u Madridu), mada će konačna odluka zavisiti od rezultata pregleda i procene medicinskog tima madridskog kluba.
Argentinac ove sezone u Evroligi prosečno beleži 9.7 poena po utakmici, 2.3 skoka i 4.9 asistencija.
Pre samo nekoliko dana kraljevski klub je ostao i bez verovatno i najboljeg košarkaša ove sezone - Tea Maledona.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Zemljotres u Hrvatskoj! Bivši as Barselone novi trener Dinamo Zagreba
02. 11. 2026. u 08:35
Nakon što je pobedio tešku bolest Nikola Topić je precrtan u Oklahomi
02. 11. 2026. u 08:12
Oglasio se otac Lamina Jamala i otkrio kako je ustvari prezime mladog fudbalera!
02. 11. 2026. u 07:09
CEO REGION JE ZATEČEN! Izdao Srbiju, a evo šta su mu Bosanci sada uradili
02. 11. 2026. u 07:02 >> 11:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
AMERI GLEDAJU I NE VERUJU: Potez velike ruske zvezde ostavio sve bez teksta!
Veliki potres mogao bi da zadesi NHL, pošto je Nikita Kučerov, prema navodima poznatog novinara Eliota Fridmana sa Sportsneta, zatražio odlazak iz Tampa Bej lajtninga!
31. 10. 2026. u 19:43
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)