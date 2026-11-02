Košarka

Povredio se Kampaco: Argentinac neće igrati protiv Crvene zvezde u Evroligi?

Ф.М.

02. 11. 2026. u 13:55

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Nakon povrede Tea Maledona Real Madrid ostao bez još jednog igrača.

Повредио се Кампацо: Аргентинац неће играти против Црвене звезде у Евролиги?

FOTO: Pacific Press / Sipa USA / Profimedia

Naime, kako javljaju španski mediji povredio se Fakundo Kampaco i sada ga čekaju dodatni lekarski pregledi, posle kojih će biti utvrđena težina povrede i očekivani period oporavka.

To znači da je njegov nastup protiv Crvene zvezde pod znakom pitanja (meč na programu 12.novembra u Madridu), mada će konačna odluka zavisiti od rezultata pregleda i procene medicinskog tima madridskog kluba.

Argentinac ove sezone u Evroligi prosečno beleži 9.7 poena po utakmici, 2.3 skoka i 4.9 asistencija.

Pre samo nekoliko dana kraljevski klub je ostao i bez verovatno i najboljeg košarkaša ove sezone - Tea Maledona.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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