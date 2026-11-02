Puklo je u svlačionici! Željko Obradović u strašnom problemu, bivši igrač sve otkrio
Ibrahim Kutlaj javno upro prst u dve najveće zvezde Panatinaikosa, a surova napredna statistika potvrdila potpuni raspad hemije na parketu.
Nakon dva vezana poraza od Efesa i Arisa, Panatinaikos je u rezultatskoj krizi, a Ibrahim Kutlaj je javno ukazao na lošu saradnju između Najdžela Hejsa-Dejvisa i Kendrika Nana. Govor tela i gestovi na terenu pokazuju da odnosi nisu idealni, iako je Nan odigrao tek nekoliko mečeva zbog povrede.
- Za Panatinaikos je izuzetno važno kako će Najdžel i Nan koegzistirati na terenu. Na osnovu pojedinih gestova, izraza lica i samih reakcija, stiče se utisak da tu postoji određeni problem.
Iako je uzorak u dosadašnjem delu sezone relativno skroman, pošto je Kendrik Nan odigrao samo tri od devet utakmica zbog problema s povredom, napredna statistika beleži drastičnu razliku u njihovom zajedničkom i individualnom učinku.
Prema podacima "BasketNews-a", Hejs-Dejvis beleži net rejting od 4.4, dok je Nan na -3.8 u Evroligi ove sezone. Ipak, kada su obojica istovremeno u igri, timski net rejting doživljava ogroman pad i iznosi -22.1.
Naravno, uzorak je još uvek premali i jasno je da njih dvojica traže "zajednički" ritam, evidentno je da će Željko Obradović što pre, kako zna i ume, morati da pronađe način kako da ih ukombinuje i od njih napravi ubitačan tandem kakav se očekuje da budu.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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