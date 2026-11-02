Svet

IMA MRTVIH: Napad dronovima u Kolumbiji, odjeknule eksplozije (VIDEO)

Танјуг

02. 11. 2026. u 12:04

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ČETIRI osobe su poginule u napadu koji je izveden u kolumbijskoj opštini Planadasu, saopštila je danas guvernerka departmana Tolime Adriana Magali Matiz.

ИМА МРТВИХ: Напад дроновима у Колумбији, одјекнуле експлозије (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Jutjub International Crisis Group

Ona je u objavi na društvenoj mreži Iks napisala da je među poginulima i dvomesečna beba.

Guvernerka je uputila saučešće porodicama i zatražila od državnih organa da što pre kazne počinioce napada.

Prve informacije ukazuju na to da su odgovorni za izvršenje napada navodno koristili dronove sa eksplozivom i kamion natovaren eksplozivnim napravama, piše kolumbijski "Tiempo".

Eksplozije su prijavljene u okolini naselja Aeropuerto i vojne baze. Više kuća je oštećeno, a u jednoj apoteci je izbio požar.

- Pratimo situaciju koja vlada u okolini vojne baze i bolnice u Planadasu gde su, po svemu sudeći, korišćeni dronovi sa eksplozivnim napravama. Prijavljen je požar u apoteci i čekamo potvrdu o tome šta se tačno desilo - objaile su lokalne vlasti.

Na video-snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vide se oštećenja na kućama, ruševine i uznemireni ljudi koji traže svoje bližnje.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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