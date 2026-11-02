IMA MRTVIH: Napad dronovima u Kolumbiji, odjeknule eksplozije (VIDEO)
ČETIRI osobe su poginule u napadu koji je izveden u kolumbijskoj opštini Planadasu, saopštila je danas guvernerka departmana Tolime Adriana Magali Matiz.
Ona je u objavi na društvenoj mreži Iks napisala da je među poginulima i dvomesečna beba.
Guvernerka je uputila saučešće porodicama i zatražila od državnih organa da što pre kazne počinioce napada.
Prve informacije ukazuju na to da su odgovorni za izvršenje napada navodno koristili dronove sa eksplozivom i kamion natovaren eksplozivnim napravama, piše kolumbijski "Tiempo".
Eksplozije su prijavljene u okolini naselja Aeropuerto i vojne baze. Više kuća je oštećeno, a u jednoj apoteci je izbio požar.
- Pratimo situaciju koja vlada u okolini vojne baze i bolnice u Planadasu gde su, po svemu sudeći, korišćeni dronovi sa eksplozivnim napravama. Prijavljen je požar u apoteci i čekamo potvrdu o tome šta se tačno desilo - objaile su lokalne vlasti.
Na video-snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vide se oštećenja na kućama, ruševine i uznemireni ljudi koji traže svoje bližnje.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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