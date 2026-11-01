OZBILJNE OPTUŽBE POSLE PROTESTA U ALBANIJI: Istraga zbog pokušaja ubistva policajca (FOTO)

BURAN noć u Tirani obeležili su nasilni protesti, sukobi demonstranata i policije i hapšenja. Prema saopštenju albanske policije, šest osoba je uhapšeno, dok se protiv još nekoliko učesnika protesta vode postupci zbog sumnje na različita krivična dela.

Foto: Tanjug/AP/Hameraldi Agolli

Šest osoba uhapšeno je nakon nasilnih incidenata tokom protesta održanog u subotu u Tirani, dok se protiv još tri osobe vodi krivični postupak, a za dve se traga, saopštila je albanska policija, prenosi "Albanian Daily News".

Foto: Tanjug/AP/Hameraldi Agolli

Prema policijskim navodima, demonstranti su se sukobili s pripadnicima policije, napadajući ih tvrdim predmetima, pirotehničkim sredstvima, Molotovljevim koktelima, metalnim kuglicama i šrafovima. Tokom protesta navodno su blokirali saobraćaj i palili kontejnere za smeće.

Foto: Tanjug/AP/Hameraldi Agolli

Među uhapšenima su četiri punoletne osobe, starosti od 18 do 38 godina, dva maloletnika i jedan strani državljanin. Policija je tokom pretresa kod dvojice osumnjičenih, identifikovanih inicijalima L. K. i A. Sh., pronašla i zaplenila Molotovljeve koktele.

Foto: Tanjug/AP/Hameraldi Agolli

Protiv osumnjičenih se vodi postupak zbog više krivičnih dela, među kojima su pokušaj ubistva policijskog službenika, ometanje policije u obavljanju dužnosti, organizovanje i učešće u nezakonitim okupljanjima, narušavanje javnog reda i mira, ometanje saobraćaja i izazivanje požara.

Foto: Tanjug/AP/Hameraldi Agolli

Istražitelji, u saradnji sa tužilaštvom, nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti incidenta, identifikovanju ostalih učesnika i privođenju osumnjičenih.

Slučaj je prosleđen tužilaštvu na dalje postupanje.

(Albanian Daily News)

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