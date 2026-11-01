OZBILJNE OPTUŽBE POSLE PROTESTA U ALBANIJI: Istraga zbog pokušaja ubistva policajca (FOTO)
BURAN noć u Tirani obeležili su nasilni protesti, sukobi demonstranata i policije i hapšenja. Prema saopštenju albanske policije, šest osoba je uhapšeno, dok se protiv još nekoliko učesnika protesta vode postupci zbog sumnje na različita krivična dela.
Šest osoba uhapšeno je nakon nasilnih incidenata tokom protesta održanog u subotu u Tirani, dok se protiv još tri osobe vodi krivični postupak, a za dve se traga, saopštila je albanska policija, prenosi "Albanian Daily News".
Prema policijskim navodima, demonstranti su se sukobili s pripadnicima policije, napadajući ih tvrdim predmetima, pirotehničkim sredstvima, Molotovljevim koktelima, metalnim kuglicama i šrafovima. Tokom protesta navodno su blokirali saobraćaj i palili kontejnere za smeće.
Među uhapšenima su četiri punoletne osobe, starosti od 18 do 38 godina, dva maloletnika i jedan strani državljanin. Policija je tokom pretresa kod dvojice osumnjičenih, identifikovanih inicijalima L. K. i A. Sh., pronašla i zaplenila Molotovljeve koktele.
Protiv osumnjičenih se vodi postupak zbog više krivičnih dela, među kojima su pokušaj ubistva policijskog službenika, ometanje policije u obavljanju dužnosti, organizovanje i učešće u nezakonitim okupljanjima, narušavanje javnog reda i mira, ometanje saobraćaja i izazivanje požara.
Istražitelji, u saradnji sa tužilaštvom, nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti incidenta, identifikovanju ostalih učesnika i privođenju osumnjičenih.
Slučaj je prosleđen tužilaštvu na dalje postupanje.
(Albanian Daily News)
BONUS VIDEO: Evo kako policija u Albaniji rasteruje mirne demonstrante vodenim topovima i suzavcima!
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