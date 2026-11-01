POLJSKI PREMIJER SE OBRATIO NACIJI: Vika, laži i tuča ne mogu da budu izvor prava
POLjSKI premijer Donald Tusk izjavio je da kompromis sa političkim protivnicima u vezi sa Ustavnim sudom nije moguć, poručivši da "vika, laži i tuča ne mogu da budu izvor prava u Poljskoj".
Tusk je u obraćanju naciji osudio incidente ispred zgrade Ustavnog suda, navodeći da su "legalno izabrani članovi Ustavnog suda napadnuti", dok je policija obezbeđivala zgradu Ustavnog suda od napadača, prenosi Polsatnews.
- Veoma bih voleo da slične scene više nikada ne moramo da gledamo u Poljskoj - rekao je Tusk i istakao da mir ne može da se očuva popuštanjem pred bezakonjem i nasiljem.
On je ocenio da demokratska država mora da bude snažna i sposobna da sprovodi pravdu, navodeći da je teško razumeti sukobe političara i aktivista iz opozicionih stranaka Pravo i pravda (PiS) i Konfederacija.
Tusk je situaciju uporedio sa slučajem krađe torbe starijoj ženi, rekavši da bi bilo besmisleno tražiti kompromis između žrtve i lopova tako što bi podelili ukradeni plen.
- Vika, laž i tuča ne mogu da budu izvor prava u Poljskoj i neće biti - poručio je poljski premijer.
On je naglasio da je demokratija "najbolji i najteži sistem za održavanje koji je čovečanstvo osmislilo", ocenivši da se vladavina prava razlikuje od "zakona džungle" po tome što o tome ko je u pravu ne odlučuju fizička snaga i bahatost.
- U državi u kojoj vlada pravo, sudija, pa makar bila i sitna žena, ne ustupa pred agresivnim nasilnikom - rekao je Tusk, osvrćući se na incidente ispred Ustavnog suda.
Tusk je optužio pojedine poljske organizacije i političare da žele da unište demokratiju i vladavinu prava, navodeći da u tom sukobu imaju podršku proruskih snaga, kao i "armije ruskih botova na internetu".
- Siguran sam da će Ustavni sud početi da radi onako kako treba - nezavisno, samostalno i u skladu sa Ustavom - rekao je Tusk, dodajući da je zadatak izvršne vlasti da obezbedi bezbednost i uslove za njegov rad.
Kriza u Ustavnom sudu izbila je u petak kada je sudija Ana Korvin-Pjotrovskaja donela odluku o hitnom prekidu obavljanja dužnosti sudije Ustavnog suda Bogdana Švjenčkovskog i njegovog zamenika Bartolomeja Sohanskog.
Policija je ubrzo opkolila i obezbedila zgradu Ustavnog suda. Zbog događaja oko suda, predsednik Poljske Karol Navrocki prekinuo je planiranu zvaničnu posetu Senegalu i vratio se u Varšavu, gde se sastao sa predsednikom Vrhovnog suda, a potom otišao u Ustavni sud, gde je došlo do koškanja sa sudijama.
Navrocki, koji je optužio Tuska za nasilno preuzimanje Ustavnog suda, razgovarao je sa predstavnicima nekoliko poslaničkih grupa u Sejmu, među kojima su bili lideri Poljske seljačke stranke (PSL), Poljske 2050, Konfederacije i stranke Razem. Poziv predsednika za razgovor odbili su predstavnici Građanske koalicije, Nove levice i Unije centra.
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