Svet

AMERIČKA ZLIKOVAČKA POLITIKA: Tramp ponovo preti jednoj ponosnoj državi

Novosti online

31. 10. 2026. u 15:36

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PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da će se situacija na Kubi promeniti pre kraja njegovog aktuelnog mandata u Beloj kući.

АМЕРИЧКА ЗЛИКОВАЧКА ПОЛИТИКА: Трамп поново прети једној поносној држави

Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Američki lider je ovu izjavu dao u intervjuu blogeru Beniju Džonsonu.

„To će definitivno biti rešeno u roku od dve i po godine“, rekao je Tramp, komentarišući situaciju na Kubi.

Prema rečima američkog predsednika, trenutna situacija na Kubi neće dugo trajati.

Takođe je napomenuo da Vašington pažljivo prati dešavanja u toj zemlji.

Tramp je nagovestio da bi se Sjedinjene Države mogle fokusirati na Kubu nakon što se reši situacija oko Irana.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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