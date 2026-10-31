AMERIČKA ZLIKOVAČKA POLITIKA: Tramp ponovo preti jednoj ponosnoj državi

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da će se situacija na Kubi promeniti pre kraja njegovog aktuelnog mandata u Beloj kući.

Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Američki lider je ovu izjavu dao u intervjuu blogeru Beniju Džonsonu.

„To će definitivno biti rešeno u roku od dve i po godine“, rekao je Tramp, komentarišući situaciju na Kubi.

Prema rečima američkog predsednika, trenutna situacija na Kubi neće dugo trajati.

Takođe je napomenuo da Vašington pažljivo prati dešavanja u toj zemlji.

Tramp je nagovestio da bi se Sjedinjene Države mogle fokusirati na Kubu nakon što se reši situacija oko Irana.

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