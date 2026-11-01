Čudesni Kanelo Alvarez ponovo na tronu!

Jednoglasnom odlukom sudija

HECTOR GUERRERO / AFP / Profimedia

Meksička bokserska legenda Saul "Kanelo" Alvarez osvojio je WBC titulu u supersrednjoj kategoriji, pošto je u Rijadu jednoglasnom odlukom sudija savladao Francuza Kristijana Mbilija.

Alvarez je tako stigao do još jednog velikog uspeha u bogatoj karijeri i naneo Mbiliju prvi poraz u profesionalnom boksu. Francuz je u meč ušao sa 29 uzastopnih pobeda, ali nije uspeo ozbiljnije da ugrozi iskusnog Meksikanca.

Kanelo, koji je tokom karijere osvajao svetske titule u četiri težinske kategorije, sada ima 64 pobede, tri poraza i dva nerešena ishoda.

- Posle 21 godine profesionalnog boksa i gotovo 16 godina od osvajanja prve titule, osvajanje još jednog pojasa je zaista neverovatno - poručio je Alvarez posle pobede.

Tokom 12 rundi viđen je sudar različitih stilova. Mbili, poznat po snažnim udarcima i agresivnom pristupu na maloj distanci, pokušavao je da nametne žestok ritam, dok se Kanelo oslonio na strpljenje, preciznost i iskustvo.

Statistika najbolje pokazuje razliku u efikasnosti. Francuz je uputio 324 udarca, od kojih je 91 pogodio cilj, dok je Alvarez od 186 pokušaja bio uspešan čak 132 puta.

Za Mbilija je ovo bio najveći meč u dosadašnjoj karijeri, ali je iskusni Meksikanac još jednom potvrdio klasu i vratio se na svetski bokserski vrh osvajanjem WBC pojasa.

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