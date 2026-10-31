ZELENSKOM SE OVO NEĆE DOPASTI: "Ako želi sastanak sa Putinom, moraće da dođe u Moskvu..."
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski moraće da otputuje u Moskvu ako želi da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, ponovio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.
On je napomenuo da je Putin više puta izjavio da, uprkos celokupnoj istoriji poslednjih šest godina otkako je Zelenski došao na vlast, ostaje spreman da se sastane s njim.
- On je to rekao nakon što je Zelenski pozvao na direktan sastanak. A predsednik Putin je odgovorio da ako Zelenski želi da se sastane, treba da dođe u Moskvu; mi ćemo osigurati njegovu bezbednost - rekao je Lavrov na konferenciji za novinare nakon prvog dana sastanka ministara spoljnih poslova G20 u Atlanti.
Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izjavio je ranije da je Zelenski spreman da se sastane sa Putinom i direktno razgovara o teritorijalnim pitanjima u okviru napora za okončanje rata, ali da sastanak ne može da bude održan u Moskvi.
Sibiha je u intervjuu za finski list "Helsingin Sanomat" rekao da mesto sastanka za Kijev nije od presudnog značaja, pod uslovom da to nisu Moskva ili Belorusija, uz šaljivu opasku da bi mogla da bude isključena i Severna Koreja.
Poziv Rusije da Zelenski dođe u Moskvu ocenio je kao "neozbiljan".
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