ZELENSKI SUTRA STIŽE U TURSKU: Sastaće se sa Erdoganom

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski doputovaće sutra u Istanbul na poziv turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana.

foto: Tanjug (Lise Åserud/NTB Scanpix via AP)

Tokom sastanaka koji će biti održan u Istanbulu, biće procenjeni koraci koji bi mogli biti preduzeti za unapređenje bilateralne saradnje između Turske i Ukrajine, preneo je portal NTV Haber.

Kako se navodi, dnevni red razgovora obuhvatiće rat između Rusije i Ukrajine i bezbednosnu situaciju u Crnom moru, kao i regionalna i međunarodna dešavanja. Poseta dolazi u vreme kada Turska nastavlja svoje napore da ponovo pokrene diplomatske pregovore u sukobu između Rusije i Ukrajine. Nakon sastanka sa Erdoganom 23. septembra u Njujorku, na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Zelenski je objavio da su otvoreni za to da Turska bude domaćin samita između Rusije i Ukrajine na nivou lidera, podseća portal Sol haber. Zelenski je izjavio da je Ukrajina spremna da učestvuje ako se takav samit održi u Turskoj.

Erdogan je 28. oktobra takođe ponovio američkom predsedniku Donaldu Trampu u telefonskom razgovoru da je Turska spremna da doprinese oživljavanju diplomatskih pregovora između Rusije i Ukrajine i okončanju rata. Jedna od ključnih tema sastanka biće bezbednosna situacija u Crnom moru.

Posledice rata na pomorsku trgovinu i napadi na komercijalne brodove su istaknute na dnevnom redu Ankare. U svom govoru na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u septembru, Erdogan je nazvao napade na komercijalne brodove u Crnom moru neprihvatljivim i pozvao sve strane da prekinu te napade.

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