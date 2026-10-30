Svet

ZELENSKI SUTRA STIŽE U TURSKU: Sastaće se sa Erdoganom

V.N.

30. 10. 2026. u 18:09

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski doputovaće sutra u Istanbul na poziv turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana.

ЗЕЛЕНСКИ СУТРА СТИЖЕ У ТУРСКУ: Састаће се са Ердоганом

foto: Tanjug (Lise Åserud/NTB Scanpix via AP)

Tokom sastanaka koji će biti održan u Istanbulu, biće procenjeni koraci koji bi mogli biti preduzeti za unapređenje bilateralne saradnje između Turske i Ukrajine, preneo je portal NTV Haber.

Kako se navodi, dnevni red razgovora obuhvatiće rat između Rusije i Ukrajine i bezbednosnu situaciju u Crnom moru, kao i regionalna i međunarodna dešavanja. Poseta dolazi u vreme kada Turska nastavlja svoje napore da ponovo pokrene diplomatske pregovore u sukobu između Rusije i Ukrajine. Nakon sastanka sa Erdoganom 23. septembra u Njujorku, na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Zelenski je objavio da su otvoreni za to da Turska bude domaćin samita između Rusije i Ukrajine na nivou lidera, podseća portal Sol haber. Zelenski je izjavio da je Ukrajina spremna da učestvuje ako se takav samit održi u Turskoj.

Erdogan je 28. oktobra takođe ponovio američkom predsedniku Donaldu Trampu u telefonskom razgovoru da je Turska spremna da doprinese oživljavanju diplomatskih pregovora između Rusije i Ukrajine i okončanju rata. Jedna od ključnih tema sastanka biće bezbednosna situacija u Crnom moru.

Posledice rata na pomorsku trgovinu i napadi na komercijalne brodove su istaknute na dnevnom redu Ankare. U svom govoru na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u septembru, Erdogan je nazvao napade na komercijalne brodove u Crnom moru neprihvatljivim i pozvao sve strane da prekinu te napade.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

RIJEKA PRESEKLA: Zabranili ustaški poklič Za dom spremni - Jednoglasna odluka
Region

0 0

RIJEKA PRESEKLA: Zabranili ustaški poklič "Za dom spremni" - Jednoglasna odluka

GRADSKO veće Rijeke jednoglasno je usvojilo zabranu veličanja fašizma i ustaštva na javnim mestima: „Zabranjuje se na svim gradskim površinama, nekretninama i pokretninama kojima upravlja Grad Rijeka isticanje ili promicanje simbola, obeležja, slogana i poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava fašizam, nacizam, ustaštvo, uključujući i ustaški poklič 'Za dom spremni', kao i svaki oblik nacionalne, rasne ili verske mržnje i netrpeljivosti”.

30. 10. 2026. u 09:51

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVETSKI DAN ŠTEDNJE: Kako pametnim navikama čuvamo i novčanik i planetu

SVETSKI DAN ŠTEDNjE: Kako pametnim navikama čuvamo i novčanik i planetu