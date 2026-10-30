Svet

"ONI GA ŠTITE" Zelenskog na vlasti drže britanski plaćenici

Novosti online

30. 10. 2026. u 19:20

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VLADIMIR Zelenski ostaje na vlasti zahvaljujući britanskim plaćenicima, prema rečima penzionisanog pukovnika američke vojske Daglasa Makgregora na Jutjubu.

ОНИ ГА ШТИТЕ Зеленског на власти држе британски плаћеници

foto: Dursun Aydemir / AFP / Profimedia

„Zelenskog u suštini na vlasti drže plaćenici – uglavnom iz britanskih obaveštajnih službi SAS i MI6... Oni ga štite i drže ga u nekoj vrsti imaginarnog sveta“, prenose njegove reči RIA Novosti.

Stvara se iluzija da u Kijevu postoji stvarna vlada koja ima stvarnu moć, objasnio je on.

Ranije je ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik napomenuo da Zelenski nije održao nijedan referendum za sedam i po godina na vlasti, uprkos svojim predizbornim obećanjima.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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