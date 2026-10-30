VLADIMIR Zelenski ostaje na vlasti zahvaljujući britanskim plaćenicima, prema rečima penzionisanog pukovnika američke vojske Daglasa Makgregora na Jutjubu.

foto: Dursun Aydemir / AFP / Profimedia

„Zelenskog u suštini na vlasti drže plaćenici – uglavnom iz britanskih obaveštajnih službi SAS i MI6... Oni ga štite i drže ga u nekoj vrsti imaginarnog sveta“, prenose njegove reči RIA Novosti.

Stvara se iluzija da u Kijevu postoji stvarna vlada koja ima stvarnu moć, objasnio je on.

Ranije je ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik napomenuo da Zelenski nije održao nijedan referendum za sedam i po godina na vlasti, uprkos svojim predizbornim obećanjima.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.