"ONI GA ŠTITE" Zelenskog na vlasti drže britanski plaćenici
VLADIMIR Zelenski ostaje na vlasti zahvaljujući britanskim plaćenicima, prema rečima penzionisanog pukovnika američke vojske Daglasa Makgregora na Jutjubu.
„Zelenskog u suštini na vlasti drže plaćenici – uglavnom iz britanskih obaveštajnih službi SAS i MI6... Oni ga štite i drže ga u nekoj vrsti imaginarnog sveta“, prenose njegove reči RIA Novosti.
Stvara se iluzija da u Kijevu postoji stvarna vlada koja ima stvarnu moć, objasnio je on.
Ranije je ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik napomenuo da Zelenski nije održao nijedan referendum za sedam i po godina na vlasti, uprkos svojim predizbornim obećanjima.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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