BOLSONARO POBEGAO U AMERIKU, A TRAMP MU OKRENUO LEĐA! Vašington ne priznaje njegove ambicije da vlada Brazilom!
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa ne planira da podrži pretenzije Flavija Bolsonara da bude legitimni lider Brazila, uprkos tome što mu je pomogla da dođe u SAD, izjavili su danas američki zvaničnik i osoba upoznata sa situacijom.
Oni su naveli da Tramp trenutno nema nameru da podrži političke ambicije Bolsonara, ali da bi mogao da promeni mišljenje, preneo je Rojters.
Tramp je ranije kazao da su izbori u Brazilu delovali "namešteno", ali je rekao da nije podržao nijednu stranu i da je u dobrim odnosima sa aktuelnim predsednikom, Luizom Inasijem Lulom da Silvom, koji je osvojio novi mandat sa prednošću od 3,5 procentnih poena.
Prema rečima američkih izvora, Bolsonaro je odlučio da napusti Brazil u poslednjem trenutku, nakon što mu je sudija Vrhovnog suda naredio da preda pasoš.
Odluka je doneta na zahtev savezne policije, koja protiv njega vodi istragu zbog dve navodne šeme pranja novca.
Argentinske vlasti su saopštile da su Bolsonaro, njegova supruga i dve ćerke u utorak uveče prešli u Argentinu, odakle su se iznajmljenim avionom, preko Ekvadora, uputili u Majami.
Tokom puta Bolsonaro je kontaktirao više američkih zvaničnika, dok je Trampov savetnik, Džejson Miler, pomogao u organizovanju leta iz Argentine.
Državni sekretar Marko Rubio preporučio je Trampu da Bolsonaru bude dozvoljen ulazak u SAD, što je predsednik odobrio.
Američke vlasti su Bolsonaru i njegovoj porodici na granici odobrile privremeni humanitarni boravak.
U otvorenom pismu objavljenom u sredu na platformi Iks, Bolsonaro je prvo sebe proglasio "izabranim predsednikom", a zatim je tu verziju zamenio pismom u kojem se predstavio kao legitimni "lider" Brazila.
Treći američki zvaničnik je ocenio da je Bolsonarov politički uticaj oslabio nakon odlaska iz zemlje.
Pojedini brazilski zvaničnici smatraju da njegov odlazak ide u prilog Luli, jer slabi konzervativnu opoziciju u Kongresu.
Flavio Bolsonaro je sin bivšeg brazilskog predsednika Žaira Bolsonara, koji je u zatvoru zbog pokušaja državnog udara nakon poraza na izborima 2022. godine.
(Tanjug)
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