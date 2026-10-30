UŽIVO, ŽALGIRIS - PARTIZAN: Poluvreme u Kaunasu! Crno-beli u minusu

Košarkaši Partizana gostuju ekipi Žalgirisa u meču devetog kola Evrolige. Dešavanja sa utakmice u "Žalgirio areni" pratite pitem lajv bloga Večernjih novosti.

Credit: Rokas Lukosevicius / imago sportfotodienst / Profimedia

ŽALGIRIS - PARTIZAN 44:40 (27:21, 17:19, poluvreme)

UŽIVO

DRUGA ČETVRTINA

20. minut - Odlični Vildoza na jednoj, na drugoj Sejben Li. Kradu crno-beli loptu i do lakih poena u kontri stiže Lovernj - 43:40. Uželeli smo se slobodnih bacanja... Karsen Edvards polovičan na desetak sekundi do kraja - 44:40. To je to od prvog poluvremena, Luka Vildoza nije uspeo da pogodi trojku uz zvuk sirene - 44:40.

19. minut - Ispada Lovernju lopta iz ruku... Biće još penala na drugoj strani, a pre toga idemo na tajm-aut Đoana Penjaroje. Ovog puta Ulanovas siguran sa slobodnih vacanja - 39:34. Faul Evansa i još penala, sada za crno-bele i Vildozu - siguran Argentinac za 39:36. Posle svega par sekundi sudije sviraju novi prekršaj, napravio ga je Lovernj nad Valančijunasom a pošto je Partizan u bonusu imaće iskusni centar dva bacanja... i oba je pogodio - 41:36.

18. minut - Maši Tompson šut za vođstvo, da bi na drugoj strani Kinan Evans bio stoprocentan sa penala - 36:34. Još jedan promašaj Partizana, Karlik ne pogađa otvoren šut za distance. Ulanovas polovičan sa linije penala - 37:34.

17. minut - Nerešeno je! Odličan Itan Tompson u kontri, tajm-aut Mačijulis - 34:34.

16. minut - Polovičan Ulanovas sa penala za 34:30. Evo i Karlika! Prvi njegovi poeni na meču - 34:32. Šteta! Promašio je Džons otvorenu trojku, mogao je Partizan do vođstva.

15. minut - Sve bolju odbranu igraju izabranici Đoana Penjaroje, sada je Tanasković iznudio faul u napadu, biće lopta za crno-bele. Odlični Tanasković! Njegov deseti poen, Partizan na minus tri - 33:30.

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14. minut - Šesti ofanzivni skok za crno-bele, ali nisu uspeli da ga materijalizuju. Imaju gosti dosta problema u napadu večeras u Kaunasu.

13. minut - Još poena za Sterlinga, na šta odgovara Luka Vildoza sjajnim prodorom, a dobiće i dodatno slobodno bacanje posle faula Slive. Pogodio ga je Argentinac - 33:28.

12. minut - Igra se Tanaskoviću košarka, sada je uspeo da iznudi dva penala posle faula Valančijunasa. Oba je pogodio i reprezentativac Srbije je na osam poena. Laki poeni Sterlinga Brauna za Zelene, njegov peti.

11. minut - Nastavlja Vildoza, novi njegovi poeni na otvaranju drugog perioda. Valančijunas lako izlazi na kraj sa Tanaskovićem na drugoj strani - 29:23.

PRVA ČETVRTINA

10. minut - Upisao se Vildoza pogotkom sa poludistance - 24:19. Na drugoj strani trojka Sterlinga Brauna - 27:19. Sjajna asistencija Vildoze i laki poeni Tanaskovića, kraj prvog perioda - 27:21.

Bolja igra domaćina, koji šutira znatno bolje od srpskog predstavnika. Zeleni su na 10/17 iz igre, a crno-beli su pogodili devet šuteva iz 20 pokušaja.

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9. minut - Seriju Partizana prekida Grigonis - 22:17. Hejs je zaradio drugi faul, što je potencijalni problem za Penjaroju.

8. minut - Ponovo laki poeni Hejsa i serija 6:0 Partizana. Odlično igra Pajola od kada je ušao na teren, sada je zajedno sa Frenksom urkao loptu, u kontru je istrčao Lamar Stivens koji je bio stoprocentan sa penala. Osam uzastopnih poena Partizana - 20:17.

7. minut - Lepa akcija crno-belih i asistencija Pajole za zakucavanje Hejsa - 20:13.

6. minut - Ovo je bilo potrebno Partizanu, ide trojka Tompsona. Ipak, ubrzo je Valančijunas pogodio i došao do svog petog poena na meču - 18:9. Prelako dolaze domaći do poena, ponovo je bio precizan Tubelis. Na drugoj strani se Rivs upisuje u stralce - 20:11.

5. minut - Gubi Karlik Džons loptu, ukrao ju je Valančijunas koji će posle prekršaja Hejsa imati dba slobodna bacanja. Bio je polovičan iskusni centar, što znači da Žalgiris već ima dvocifrenu prednost - 16:6.

4. minut - Žalgiris na tri od tri van linije 6,75, sada je pogodio Edvards. Maši Lovernj zicer, a domaći postižu lake poene u kontri - 13:6. Ishitren pokušaj Rivsa, kontra i koš Edvardsa za dva. Tajm-aut Penjaroja - 15:6.

3. minut - Lepa kombinacija i laki poeni Valančijunasa - 8:4. Dobra odbrana Rivsa, kontra i poeni Tanaskovića.

2. minut - Snašao se sjajno Tanasković i posle ofanzivnog skoka dolazi do lakih poena na obruču. Na drugoj strani još jedna trojka za Tubelisa - 6:4.

1. minut - Prve poene na utakmici postiže Žoferi Lovernj - 0:2. Uzvraća trojkom Tubelis - 3:2.

UOČI UTAKMICE

18.58 - Startne petorke:

Žalgiris: Edvards, Li, Tubelis, Butkevičijus, Valančijunas.

Partizan: Džons, Rivs, Tompson, Tanasković, Lovernj.

18.50 - SASTAVI EKIPA:

ŽALGIRIS: Braun, Akobundu-Ehiogo, Edvards, Li, Tubelis, Lo, Sliva, Valančijunas, Evans, Grigonis, Butkevičijus, Ulanovas.

PARTIZAN: Olman, Džons, Vildoza, Tompson, Frenks, Tanasković, Stivens, Rivs, Hejs, Lakić, Pajola, Lovernj.

18.45 - Utakmica će proći u znaku Noći veštica. Više o tome pročitajte OVDE.

18.37 - Sudijski trio: Emin Mogulkoč (Turska), Đordi Alijaga (Španija) i Ig Tepenije (Francuska).

18.27 - Pred početak utakmice u Litvaniji, KK Partizan obavestio je javnost da Bandža Si više nije njihov košarkaš. Francuz će karijeru nastaviti u Lijetkabelisu, a više o tome pročitajte OVDE.

18.21 - Posle dva uzastopna poraza od Fenerbahčea i Efesa, zeleni iz Kaunasa vezali su dva trijumfa i u dobrom raspoloženju dočekuju crno-bele. Prvo su sa 20 razlike razbili upravo Asvel na domaćem terenu, a zatim i Virtus sa 91:74 u Bolonji.

18.11 - Biće ovo okršaj dva tima sa istim odnosom pobeda i poraza (4:4) u dosadašnjem toku elitnog takmičenja. Crno-beli su pre tri dana poraženi od Asvela u Vilerbanu (82:75), iako su na oko pet minuta do kraja imali +11 u svojim rukama. No, usledila je serija domaćina od 15:0 od čega Partizan nije uspeo da se oporavi.

18.05 - Poštovani čitaoci Večernjih novosti dobrodošli na direktan tekstualni prenos utakmice iz Kunasa, u kojoj će srpski predstavnik pokušati da dođe do petog trijumfa ove sezone u eliti.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.