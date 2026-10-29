NEVIĐENA DRAMA NA FLORIDI: Zbog trogodišnjeg dečaka intervenisala policija, snimak obišao svet (VIDEO)
NEOBIČAN incident na dečjoj fudbalskoj utakmici na Floridi, o kojem su izveštavali mediji pozivajući se na snimke policijskih kamera i saopštenje policije Vinter Parka, privukao je veliku pažnju javnosti. Roditelji trogodišnjeg dečaka tvrde da je njihov sin udaljen sa terena jer je bio suviše uspešan, dok organizatori navode da razlog nije bio njegov talenat, već ponašanje prema drugim mališanima.
Glavni junak neobične priče je trogodišnji Nevada, čiji su fudbalski potezi postali hit na društvenim mrežama. Iako je tek prohodao kroz svet sporta, dečak je, sudeći prema snimcima koje su objavili njegovi roditelji, već pokazao zavidnu kontrolu lopte i sposobnost da nadmudri starije protivnike.
Međutim, ono što je trebalo da bude obična dečja utakmica pretvorilo se u raspravu odraslih, zbog koje je na kraju intervenisala i policija.
Roditelji tvrde da je njihov sin nepravedno isključen iz igre zato što je postizao previše golova i bio znatno uspešniji od ostale dece. Prema rečima majke, organizatorima je najpre smetalo što dečak ne dodaje loptu saigračima, ali ni pokušaji da promeni način igre nisu rešili problem.
Organizatori takmičenja, međutim, izneli su drugačije objašnjenje.
Predstavnik organizacije „i9 Sports“, koja priređuje sportske aktivnosti za decu, potvrdio je policajcima da je Nevada izuzetno talentovan, ali je naglasio da njegove fudbalske sposobnosti nisu bile razlog za intervenciju.
Prema njegovim rečima, dečak je tokom igre gurao druge mališane, zbog čega je upozoren da mora da poštuje pravila i igra bez grubih kontakata.
Neslaganje je ubrzo preraslo u sukob roditelja i organizatora. Predstavnik sportske organizacije zatražio je da porodica napusti događaj, uz spremnost da im bude vraćen novac.
Na snimcima koje su roditelji objavili na internetu vidi se dečak kako vešto dribla protivnike, ali se ne uočava sporno guranje na koje su ukazali organizatori. Ipak, ti kadrovi ne prikazuju nužno celokupan tok utakmice.
Prema saopštenju policije Vinter Parka, incident je okončan mirno. Porodica je dobrovoljno napustila mesto događaja po završetku utakmice, a niko nije uhapšen niti prinudno udaljen.
U međuvremenu, snimak malog fudbalera proširio se društvenim mrežama, gde su njegovi potezi izazvali oduševljenje brojnih korisnika.
Posebnu pažnju privukle su i objave u kojima se Nevadin talenat povezuje sa agencijom „Roc Nation Sports“, koju je osnovao američki muzičar Džej-Zi. Pojavile su se i tvrdnje da bi dečak mogao da dobije podršku za sportsko usavršavanje, pa čak i priliku za treninge u Evropi.
Međutim, za navode o konkretnom finansiranju i organizovanom odlasku u Španiju neophodna je nezavisna potvrda.
Dok se na internetu raspravlja o tome da li je dečak kažnjen zbog talenta ili nepoštovanja pravila, jedno je izvesno - utakmica namenjena najmlađima pretvorila se u priču koja je daleko prevazišla granice lokalnog fudbalskog terena.
Preporučujemo
PESKOV OTKRIO RUSKI PLAN ZA IRAN: Moskva nudi da preuzme uranijum i spreči rat sa Amerikom
29. 10. 2026. u 14:40
130 ZEMALjA PROTIV AMERIČKE BLOKADE: Vašington ponovo poražen u UN zbog Kube
29. 10. 2026. u 14:07
"RAZORILI STE LIBIJU": Putin optužio Zapad
29. 10. 2026. u 13:57
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Uhapšeno osam navijača Partizana!
Sukobili su se navijači Partizana na meču protiv Radničkog koja je odigrana na Čairu u sredu. Crno-beli su na terenu slavili sa 3:2.
29. 10. 2026. u 13:46
Komentari (0)