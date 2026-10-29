NEVIĐENA DRAMA NA FLORIDI: Zbog trogodišnjeg dečaka intervenisala policija, snimak obišao svet (VIDEO)

NEOBIČAN incident na dečjoj fudbalskoj utakmici na Floridi, o kojem su izveštavali mediji pozivajući se na snimke policijskih kamera i saopštenje policije Vinter Parka, privukao je veliku pažnju javnosti. Roditelji trogodišnjeg dečaka tvrde da je njihov sin udaljen sa terena jer je bio suviše uspešan, dok organizatori navode da razlog nije bio njegov talenat, već ponašanje prema drugim mališanima.

FOTO: Prinstskrin

Glavni junak neobične priče je trogodišnji Nevada, čiji su fudbalski potezi postali hit na društvenim mrežama. Iako je tek prohodao kroz svet sporta, dečak je, sudeći prema snimcima koje su objavili njegovi roditelji, već pokazao zavidnu kontrolu lopte i sposobnost da nadmudri starije protivnike.

Međutim, ono što je trebalo da bude obična dečja utakmica pretvorilo se u raspravu odraslih, zbog koje je na kraju intervenisala i policija.

Roditelji tvrde da je njihov sin nepravedno isključen iz igre zato što je postizao previše golova i bio znatno uspešniji od ostale dece. Prema rečima majke, organizatorima je najpre smetalo što dečak ne dodaje loptu saigračima, ali ni pokušaji da promeni način igre nisu rešili problem.

Organizatori takmičenja, međutim, izneli su drugačije objašnjenje.

Predstavnik organizacije „i9 Sports“, koja priređuje sportske aktivnosti za decu, potvrdio je policajcima da je Nevada izuzetno talentovan, ali je naglasio da njegove fudbalske sposobnosti nisu bile razlog za intervenciju.

Prema njegovim rečima, dečak je tokom igre gurao druge mališane, zbog čega je upozoren da mora da poštuje pravila i igra bez grubih kontakata.

Neslaganje je ubrzo preraslo u sukob roditelja i organizatora. Predstavnik sportske organizacije zatražio je da porodica napusti događaj, uz spremnost da im bude vraćen novac.

Na snimcima koje su roditelji objavili na internetu vidi se dečak kako vešto dribla protivnike, ali se ne uočava sporno guranje na koje su ukazali organizatori. Ipak, ti kadrovi ne prikazuju nužno celokupan tok utakmice.

🚨 A 3-YEAR-OLD BOY, A FOOTBALL MATCH, AND THE POLICE. THIS STORY IS CRAZY. 😳⚽ Meet Nevada Pierre, a three-year-old boy from Florida whose football skills have taken social media by storm. But what happened during his youth football match on October 24 has sparked a massive debate about how we treat young talents. Nevada was playing in an i9 Sports youth soccer league against children older than him. Videos show the little boy dribbling past opponents and scoring goals with remarkable confidence for his age. But instead of the match being remembered for his talent, it ended in controversy. According to his mother, Martasia Griffin, adults began complaining about Nevada's dominance on the pitch. She alleged that the league was trying to stop her son from playing because he was too good and kept the ball for too long. Then came the moment that shocked the internet: POLICE ARRIVED AT THE FOOTBALL FIELD. His father was furious, questioning why authorities had been called over a three-year-old playing football. The league director offered a different explanation. He told officers that Nevada was exceptionally talented but alleged that the boy had pushed other players. He also claimed that disagreements with Nevada's parents over substitutions and the rules had contributed to the confrontation. His mother disputed that account, insisting that her son was being excluded because of his ability. The Winter Park Police Department later clarified that officers had responded to a reported dispute between league officials and the parents. No arrests were made, nobody was formally trespassed, and officers did not force the family to leave. The league, i9 Sports, has since contacted the family and begun reviewing the incident. But the most heartbreaking part is what Nevada's mother says happened afterward: the experience left him upset and reluctant to return to that particular field, even though he still wants to play football. Think about that for a moment. He's only THREE YEARS OLD. At that age, a child should be learning, enjoying the game, making friends and falling in love with football. If he is genuinely ahead of his peers, shouldn't the adults be looking for a suitable environment where he can develop while ensuring the other children also get their chance to play? Of course, talent doesn't excuse pushing or poor behaviour. Every child deserves safety, fairness and guidance. But disagreements between adults should never become a burden that a young child has to carry. What do you think? 👇⚽ #FootballTwitter — BLUEBOY💙 (@CFCPlaybook_) October 27, 2026

Prema saopštenju policije Vinter Parka, incident je okončan mirno. Porodica je dobrovoljno napustila mesto događaja po završetku utakmice, a niko nije uhapšen niti prinudno udaljen.

U međuvremenu, snimak malog fudbalera proširio se društvenim mrežama, gde su njegovi potezi izazvali oduševljenje brojnih korisnika.

Posebnu pažnju privukle su i objave u kojima se Nevadin talenat povezuje sa agencijom „Roc Nation Sports“, koju je osnovao američki muzičar Džej-Zi. Pojavile su se i tvrdnje da bi dečak mogao da dobije podršku za sportsko usavršavanje, pa čak i priliku za treninge u Evropi.

Međutim, za navode o konkretnom finansiranju i organizovanom odlasku u Španiju neophodna je nezavisna potvrda.

Dok se na internetu raspravlja o tome da li je dečak kažnjen zbog talenta ili nepoštovanja pravila, jedno je izvesno - utakmica namenjena najmlađima pretvorila se u priču koja je daleko prevazišla granice lokalnog fudbalskog terena.