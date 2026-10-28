RUSIMA NA FRONT STIŽE BRUTALNO POJAČANJE! "Transport budućnosti" isporučuje čudovište koje uteruje strah u kosti Ukrajincima
RUSKA kompanija „Transport budućnosti“ započela je isporuku 750 kompleksa teških dronova „Izdelije 80“ Oružanim snagama Rusije. Svaki kompleks obuhvata dve bespilotne letelice, prikolicu i rezervne delove, saopštili su iz kompanije za RIA Novosti.
- Ruska kompanija ‘Transport budućnosti’ završila je doradu serijskog teškog drona ‘Izdelije 80’ i započela isporuku nove partije ovih letelica Oružanim snagama Rusije. Planirano je da ukupno bude isporučeno 750 kompleksa, od kojih svaki sadrži dve unapređene bespilotne letelice, prikolicu za transport i komplet rezervnih delova, uključujući dodatne baterije i propelere - naveli su iz kompanije.
Generalni direktor kompanije „Transport budućnosti“ Andrej Lebedev istakao je da trenutni proizvodni kapaciteti preduzeća omogućavaju proizvodnju do 5.000 teških koptera „Izdelije 80“ godišnje.
- Ukoliko bude potrebno, ovaj obim proizvodnje može biti znatno povećan - izjavio je on.
Ministar odbrane Rusije Andrej Belousov u junu je, na sastanku sa učesnicima specijalne vojne operacije, opisao „Izdelije 80“ kao poznatu, ali ne naročito kvalitetnu bespilotnu letelicu na kojoj se i dalje radi kako bi se unapredila.
- Kopter je dorađen. Kompanija samostalno proizvodi stajni trap, trup, nosače i propelere, sklapa baterije i razvija softver. U oktobru je ‘Transport budućnosti’ takođe započeo modernizaciju ranije proizvedenih dronova ‘Izdelije 80’ prve generacije - navodi se u saopštenju kompanije.
„Transport budućnosti“ je ruska grupa kompanija koja se bavi razvojem, proizvodnjom i eksploatacijom bespilotnih vazduhoplovnih sistema, a osnovana je 2021. godine. Proizvodni pogoni nalaze se u Belgorodskoj i Samarskoj oblasti. Kompanija je razvila prvi masovno proizvođeni dron u Rusiji teži od 30 kilograma koji je dobio sertifikat tipa za bespilotne vazduhoplovne sisteme — poljoprivredni dron S-80, 2024. godine.
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