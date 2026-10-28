BIVŠA MINISTARKA POGINULA U NESREĆI U ŠPANIJI: Putovala do Sevilje zbog obeležavanja Dana preduzetništva
BIVŠA španska ministarka rada i socijalne sigurnosti Fatima Banjez poginula je u teškoj železničkoj nesreći kod Urde u pokrajini Toledo.
Banjez je putovala ka Sevilji gde je trebala da učestvuje na događaju povodom obeležavanja Dana preduzetništva, piše španski ABC pozivajući se na zvaničnike Narodne stranke.
Ranije su španski mediji objavili da se ne zna gde se nalazi i da njena porodica pokušava da je pronađe.
Organizacija CEOE je takođe potvrdila da je bila među putnicima i objavila da očekuje informacije o njoj.
Banjez je bila ministarka od 2011. do 2018. godine u vladi Marijana Rahoja, a nakon odlaska iz politike je preuzela dužnost predsednice udruženja CEOE koja je povezana sa španskom zadrugom poslodavaca.
Rođena je 1967. godine u Huelvi, a godinama je bila poslanica Narodne stranke u španskom parlamentu.
Podsetimo, došlo je do teške železničke nesreće kada su se dva voza sudarila.
Prema najnovijim informacijima regionalnih vlasti, poginule su najmanje 64 osobe, a više od deset je povređeno.
U dva voza je ukupno bilo oko 544 putnika, a nekoliko vagona je nakon sudara je iskočilo iz šina.
Spasilačke službe i vojska su i dalje na licu mesta.
(Indeks.hr)
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