CRVENI ALARM U PEKINGU: Broj starijih nadmašio decu, a pakao pada nataliteta ne prestaje četvrtu godinu zaredom

BROJ starijih od 65 godina u Kini prvi put je premašio broj dece, pokazuju zvanični podaci Nacionalnog zavoda za statistiku za 2025. godinu.

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Prema izveštaju, starije osobe čine 23,1 odsto ukupne stanovništva (više od 223 miliona ljudi), dok su deca uzrasta do 14 godina pala na 22 odsto (oko 213 miliona).

Ova demografska promena nastavlja dugogodišnji trend rasta udela starijih, čija je stopa sa 15 odsto u 2016. godini prešla prag od 20 odsto već 2021. godine, prenosi Rojters.

Istovremeno, ukupan broj stanovnika Kine smanjio se četvrtu godinu zaredom u 2025. godini, dok je stopa nataliteta pala na rekordno nizak nivo.

Dugogodišnji pad nataliteta stručnjaci pripisuju posledicama nekadašnje politike jednog deteta, koja je bila na snazi od 1980. do 2015. godine, kao i procesu ubrzane urbanizacije.

Kako bi ublažile ovu krizu, kineske vlasti su uvele niz mera podrške za podsticanje sklapanja brakova i rađanja, uključujući: porodične subvencije, direktnu podršku za brigu o deci i smanjenje troškova zdravstvenih usluga i lečenja povezanih sa porođajem.

Rojters navodi kako su nadležni organi takođe obećali da će nastaviti sa reformama kako bi život u kineskim gradovima učinili što pristupačnijim i povoljnijim za mlade ljude, decu i porodice.

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