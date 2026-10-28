NEVIĐENA IZBORNA DRAMA U IZRAELU! Bibi i Ajzenkot proglasili pobedu, a 16 arapskih mandata može da reši sudbinu vlasti (FOTO)

U IZRAELU su sinoć zatvorena birališta na parlamentarnim izborima koji treba da odrede političku sudbinu Benjamina Netanjahua, premijera sa najdužim stažom od 19 godina na čelu vlada te zemlje u tri perioda na vlasti od 1996. godine do danas.

Foto: Katrine Dige Houmoller/MEI / Sipa Press / Profimedia

Izlaznost od 77,7 odsto bila je najveća koja je na izraelskim izborima zabeležena još od 1999. godine.

Glasovi se broje ručno i preliminarni rezultati biće poznato već danas, ali oko 600.000 listića ubačenih u glasačke kutije van matičnih biračkh mesta, u najvećoj meri u vojnim jedinicama raspoređenim u Pojasu Gaze, Libanu i Siriji, koji se odnose na približno deset odsto ukupnog broja birača, neće biti u potpunosti prebrojani pre četvrtka.

Nova reakcija Trampa: I nerešeno je pobeda

Tramp je, pored objave na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) koju smo pomenuli ranije u ovom blogu, reagovao i uživo na tesne rezultate izbora u Izraelu tokom noći.

On je novinarima kazao da je njegova podrška Netanjahuu "mnogo pomogla" izraeklskom premijeru.

Foto: Tanjug (AP Photo/Alex Brandon)

- Znate, prilično je tesno, što je bilo veoma dobro... jer mislim da mu je podrška mnogo pomogla kada je objavljena - kazao je Tramp.

On je dodao da je čuo da je Netanjahu "prilično dobro prošao" i da bi "mogao da pobedi ili da bude nerešeno".

- Nerešen rezultat se u tom slučaju smatra pobedom jer je to velika šahovska partija - rekao je Tramp.

Obraćanje Netanjahua u sedištu vladajuće stranke Likud

Kako smo već naveli u jednom od prethodnih unosa u ovom blogu, premijer Benjamin Netanjahu obratio se noćas u tri sata po lokalnom vremenu u izbornom štabu svoje stranke Likud (Konsolidacija) u Jerusalimu.

Kao i opozicioni vođa Gadi Ajzenkot koji je to učinio par sati pre njega, Netanjahu je proglasio je proglasio pobedu, poručivši da je njegova partija "najveća" u Izraelu.

Foto: Tanjug (Yonatan Sindel/Pool Photo via AP)

On je kritikovao medije koji su predviđali da će Likud loše proći na izborima, optužujući ih da "konstantno manipulišu javnim mnjenjem - znajući da je to laž“.

Netanjahu je potom poručio pristalicama da "desničarski blok ima odlučujuću većinu".

- Moramo da formiramo jaku, nacionalnu, desničarsku vladu - kazao je još uvek aktuelni izraelski premijer.

Tramp slavi moguću pobedu Netanjahua uz objavu mrtvog čoveka

Američki predsednik Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) reči koje naizgled pripisuje pokojnom kanadskom biznismenu Irvingu K. Švarcu, koji je preminuo 2010. godine, pa je nejasno da li se objava odnosi na aktuelne izraelske izbore ili neke pređašnje, trebalo bi da je ovo drugo u pitanju.

Foto: Printskrin/Truthsocial/Donald J. Trump

- Kada je predsednik Tramp podržao Bibija Netanjahua, cela priča se preokrenula i sada, umesto ubedljivog poraza sjajnog premijera, sve izgleda kao veliki povratak nakon zastoja ili čak POBEDA za Netanjahua. Sve se dogodilo NAKON podrške predsednika Trampa, koji želi samo ono što je dobro za Bliski istok, Izrael i Sjedinjene Američke Države!“ Irving K. Švarc - napisao je Tramp.

Izlaznost među vojnicima IDF 79,9%!

Izraelska vojska je saopštila konačnu izlaznost birača među trupama IDF.

Ona je dostigla 79,9 odsto, što je to povećanje od 6,2 odsto u poređenju sa prethodnim izborima 2022. godine.

AP Photo/Majdi Mohammed

Tajms of Izrael navodi da su regruti, profesionalni vojnici i rezervisti počeli da glasaju pre nedelju dana na više od 890 biračkih mesta raspoređenih u vojnim bazama širom zemlje i van granica Izraela, uključujući i vojne položaje u Pojasu Gaze, Libanu i Siriji.

Na 57,3% prebrojanih glasova: Netanjahu 55 poslanika, Ajzenkot 49, Arapi 16

Nakon 57,3 odsto prebrojanih glasačkih listića, delimični rezultati koje je objavila Centralna izborna komisija Izraela daju Netanjahuovom bloku 55 mesta u Knesetu, a Ajzenkotovom opozicionom bloku 49 poslanika.

Arapske stranke za sada mogu da računaju na 16 mesta i mogle bi da omoguće formiranje vlade na čelu s Ajzenkotom, iako je njegov blok tokom predizborne kampanje negirao da će sasrađivati s izralskim Palestincima.

U Knesetu ima 120 mesta, pa je za parlamentarnu većinu potrebno 61 poslanik.

I Netanjahu proglasio pobedu

Premijer Benjamin Netanjahu obratio se noćas u tri sata po lokalnom vremenu u izbornom štabu svoje stranke Likud (Konsolidacija) u Jerusalimu.

Skaj njuz prenosi da je Netanjahu proglasio je da je njegova partija "najveća" u Izraelu, odnosno da je osvojila najviše glasova.

On je kritikovao medije koji su predviđali da će Likud loše proći na izborima, optužujući ih da "konstantno manipulišu javnim mnjenjem - znajući da je to laž“.

Netanjahu je potom poručio pristalicama da "desničarski blok ima odlučujuću većinu".

- Moramo da formiramo jaku, nacionalnu, desničarsku vladu - kazao je još uvek aktuelni izraelski premijer.

Foto: Tanjug (Yonatan Sindel/Pool Photo via AP)

Ajzenkot prvi proglasio pobedu

Gadi Ajzenkot, bivši načelnik Generalštaba Izraelskih odbramebnih snaga (IDF) i lider stranke Jašar (Direktno), proglasio je sinoć pobedu, uz tvrdnju da mu preliminarni rezultati daju pravo da prvi pokuša da formira vladu koja bi zamenila kabinet premijera Netanjahua.

Na manje od polovine prebrojanih glasova, Ajzekotov opozicioni blok vodio je ispred bloka partija sa Netanjahuom na čelu sa 53 prema 50 ili 52 prema 50 mandata.

(Kurir)

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