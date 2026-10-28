MASOVAN NAPAD NA RUSIJU: PVO tokom noći oborila 531 ukrajinski dron

30.000 evra onima koji su poreklom iz tih mesta na Sardiniji, a otišli radi studija sa ostrva, i 20.000 evra mlađim od 40 godina koji bi hteli da rade tamo ili započnu svoje aktivnosti, a iznos se povećava i na 30.000 ako žele da dođu u opštine sa manje od 5.000 stanovnika.