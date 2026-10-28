Svet

MASOVAN NAPAD NA RUSIJU: PVO tokom noći oborila 531 ukrajinski dron

D.D.

28. 10. 2026. u 08:32

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DEŽURNE snage PVO su tokom noći presrele i uništile 531 ukrajinsku bespilotnu letelicu iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

МАСОВАН НАПАД НА РУСИЈУ: ПВО током ноћи оборила 531 украјински дрон

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Naime, dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Lipecke, Orlovske, Rostovske, Rjazanjske, Smolenske, Tambovske i Tulske oblasti, kao i Moskovskog regiona.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.

(RT Balkan)

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