POLICAJAC UBIO JEDNOGODIŠNJU BEBU U AMERICI: Tužiteljka "opravdava" smrtonosnu upotrebu sile

POLICAJAC koji je u junu ubio jednogodišnjeg dečaka tokom intervencije zbog navodne krađe pelena u prodavnici podneo je ostavku.

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Greg Grejvs, gradonačelnik Senatobije u Misisipiju, potvrdio je u petak, 23. oktobra, za Associated Press i CBS News da je Hanter Foster podneo ostavku.

Kancelarija državne tužiteljke Misisipija ranije ove nedelje oslobodila ga je krivične odgovornosti, nakon višemesečne istrage o upotrebi sile u slučaju smrti Koena Vajlija.

Ostavka je usledila nekoliko dana nakon što je država objavila snimke smrtonosne pucnjave, uključujući snimak kamere koju je Foster nosio 14. juna, tokom incidenta na parkingu Volmarta u Senatobiji, oko 64 kilometra južno od Memfisa u Tenesiju.

Advokat za građanska prava Ben Kramp, koji zastupa porodicu Vajli, rekao je za AP da novoobjavljeni snimci pokazuju da je hitac koji je ubio Koena ispaljen sa bočne strane automobila, čime se osporavaju tvrdnje da je Foster bio u neposrednoj opasnosti. Kramp je pozvao saveznu vladu da sprovede istragu o pucnjavi.

- Ostavka policajca Fostera teško da predstavlja korak ka utvrđivanju odgovornosti, a sasvim sigurno nije pravda - rekao je advokat.

- Predaja značke ne briše odgovornost za oduzimanje nečijeg života i neće okončati našu borbu za pravdu za Kohena i njegovu porodicu - dodaje advokat.

Bodycam footage of the police shooting that killed 1-year-old Kohen Wiley has leaked through Dark Horse Press. Mississippi DPS claimed the Senatobia officer who fired the fatal shot feared for his life. His bodycam has not been released. Background: https://t.co/ubD9DFzyQZ https://t.co/eA6q7ssOZp — Ashton Pittman (@ashtonpittman) October 21, 2026

Aleks Žiber, portparol Ministarstva javne bezbednosti Misisipija, takođe je u petak potvrdio za AP da Foster i dalje ima važeću policijsku licencu, uprkos dodatnim pozivima pravnog tima porodice Vajli da mu ona bude oduzeta kako ne bi mogao da se zaposli u nekoj drugoj policijskoj agenciji.

Policajci su došli u Volmart nakon prijave o navodnoj krađi i zatekli dve osobe sa detetom koje su bežale iz prodavnice i ulazile u vozilo, saopštilo je Ministarstvo javne bezbednosti Misisipija nakon incidenta 14. juna.

Državna agencija navela je da su policajci pokušali da zaustave vozilo, "ali je vozač krenuo u njihovom pravcu i umalo udario jednog od njih".

Foster je potom pucao u vozilo dok se udaljavalo sa mesta događaja, navela je državna agencija. Vozilo je stiglo do bolnice, gde je konstatovana Koenova smrt, dok je još jedna osoba zadobila teške povrede opasne po život, prema navodima nadležnih.

Na novoobjavljenim snimcima, koje je pregledao AP, vidi se Kohenova majka Velesija Vajli kako drži jednogodišnjeg sina dok ona i njena prijateljica trče preko parkinga i ulaze u automobil.

Pet policajaca prilazi parkiranom vozilu sa izvučenim oružjem, nakon čega automobil kreće unazad i udara u drugo parkirano vozilo u blizini, dok policajci viču vozaču da stane.

Vozilo zatim ubrzava napred, a Foster staje direktno ispred njega sa izvučenim oružjem. Točkovi automobila okreću se u stranu, dalje od njega, a čini se da on rukama dodiruje haubu pre nego što se skloni u stranu, preneo je AP.

Zatim puca iz pištolja i razbija prozor na prednjoj desnoj strani automobila, pored kojeg se nalazio Kohen, sedeći majci u krilu. Automobil potom odlazi sa mesta događaja.

🚨RESIGNED, NOT DECERTIFIED: The officer whose shots killed 1-year-old Kohen Wiley has quit, but his family says that's not accountability. Police were chasing two women accused of stealing diapers and baby clothes from a Walmart in Senatobia, Mississippi. Sgt. Hunter Foster fired three shots into their moving car, wounding the driver and killing Kohen, who was in his mother's arms in the front seat. The state says the car drove toward officers. But Mississippi Today reports the video shows it turning away as it reached Foster. The family says the fatal shot came through the passenger-side window, from the side, not the front. Neither woman has been charged with shoplifting. The Mississippi AG cleared Foster on Oct. 19. He was not charged. The city accepted his resignation on Oct. 21, and the state released his bodycam a day later. Foster's lawyer says the driver "tried to kill" officers. Ben Crump: "A badge cannot simply be turned in to escape responsibility." The family's lawyers want him decertified and a DOJ investigation. Should he lose his badge for good? — i SeeRacists 🐐 | Breaking News (@SeeRacists) October 25, 2026

Više medija objavilo je da su iz prodavnice navodno ukradene pelene i odeća za bebe, ali Velesija je negirala te tvrdnje. Protiv nje i njene prijateljice nisu podignute optužnice.

Kramp je u junu rekao da je Velesija pokušavala da objasni policajcima da se u automobilu nalazi beba.

Nakon što je državna tužiteljka Misisipija Lin Fič 19. oktobra saopštila da je Fosterova upotreba smrtonosne sile bila "opravdana", advokati porodice Vajli zatražili su da se u ovom slučaju dodatno utvrdi odgovornost.

- Policajac je pucao i ubio jednogodišnju bebu, a sada država Misisipi kaže da je upotreba sile bila opravdana - rekao je Kramp u saopštenju. "Nećemo prestati da se borimo dok ova porodica ne sazna istinu."

(Telegraf)