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TENZIJE NA BLISKOM ISTOKU ESKALIRAJU: Sirija zatvorila ključni prelaz prema Jordanu, u vazdušnim udarima poginulo osmoro ljudi!

В.Н.

27. 10. 2026. u 00:19

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SIRIJA je danas zatvorila granični prelaz Nasib prema Jordanu i obustavila putnički i komercijalni saobraćaj u oba smera zbog napada jordanskog vazduhoplovstva na provinciji Dara, saopštila je Sirijska generalna uprava za granične prelaze i carinu, dok je broj poginulih u tom napadu porastao na osam.

ТЕНЗИЈЕ НА БЛИСКОМ ИСТОКУ ЕСКАЛИРАЈУ: Сирија затворила кључни прелаз према Јордану, у ваздушним ударима погинуло осморо људи!

Foto: Lumos Ajans / Alamy / Profimedia

Do zatvaranja je došlo nakon što je jordansko ratno vazduhoplovstvo izvelo napade na, kako su naveli, skrovišta militanata u južnoj Siriji, uz tvrdnju da su osobe osumnjičene za smrtonosni napad na crkvu u Jordanu prošle nedelje povezane sa „terorističkim grupama” koje tamo deluju.

Granični prelaz Nasib je jedini jordanski granični prelaz prema Siriji koji se koristi za putnički i komercijalni saobraćaj. Sirijska vlada naglasila je u saopštenju da se Jordan nije konsultovao s njom pre izvođenja smrtonosnih napada na jug Sirije, prenela je SANA.

Dodaje se da sirijske vlasti istražuju te napade i razgovaraju o njima sa Amanom, uz isticanje potrebe za zajedničkom bezbednosnom koordinacijom u pograničnim područjima. Zdravstveni zvaničnici u Dari istovremeno su saopštili da je u napadu poginulo osam osoba, među kojima stariji muškarac i troje dece, ua da su ranjene četiri osobe. Prethodno je saopšteno da je u jordanskom napadu poginulo pet civila.

(Tanjug)

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