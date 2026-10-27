Nikola Jokić gleda i ne veruje šta se desilo usred Kolorada (VIDEO)

Košarkaši Denver Nagetsa doživeli su težak poraz na svom terenu, pošto je Golden Stejt slavio sa ubedljivih 134:114 (32:28, 24:32, 28:40, 30:34).

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Ekipa iz Kolorada očigledno ne briljira na startu nove sezone, a ovaj šamar pred domaćom publikom upalio je sve alarme.

Iako su Nagetsi sezonu otvorili porazom od Oklahoma Siti Tandera (96:84), brzo su se iskupili navijačima pobedom nad Nju Orleans Pelikansima (141:135). Međutim, samo dva dana kasnije, usledilo je potpuno katastrofalno izdanje i ubedljiv poraz od razigranih Voriorsa.

Aktuelni MVP Nikola Jokić radio je sve na terenu kako bi sprečio katastrofu, ali je ostao bez prave podrške. Srpski centar je utakmicu završio sa 19 poena, sedam skokova i 11 asistencija.

Isti broj poena (19) upisao je i Džamal Marej, uz osam asistencija i šest skokova, dok je najefikasniji u taboru Denvera bio Demar Derozan sa 21 poenom.

S druge strane, Golden Stejt je potpuno nadigrao domaćina. Voriorse je do trijumfa predvodio nezaustavljivi Lendeborg sa dabl-dabl učinkom od čak 31 poena i 12 skokova. Sjajno ga je pratio Stef Kari sa 24 poena, dok je Podžiemski dodao 18.

Denver će morati pod hitno da pronađe rešenje za oscilacije u igri, jer početak sezone za sada ne obećava.

