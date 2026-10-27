Svet

CRVENI NIVO UPOZORENJA AKTIVAN U 9 OBLASTI! Alaramantno stanje u ovom delu Evrope

Танјуг

27. 10. 2026. u 07:01

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DEVET oblasti Grčke stavljeno je pod crveni nivo upozorenja do 29. oktobra zbog pogoršanja vremena i očekivanih obilnih padavina i oluja, dok su državne službe i snage civilne zaštite u stanju pojačane pripravnosti.

ЦРВЕНИ НИВО УПОЗОРЕЊА АКТИВАН У 9 ОБЛАСТИ! Аларамантно стање у овом делу Европе

Foto: Unsplash/Milen Kolev milen_kolev

Odluku je doneo Generalni sekretarijat civilne zaštite na osnovu upozorenja Nacionalne meteorološke službe i procene Komiteta za procenu rizika, preneo je ERT.

Upozorenje obuhvata regionalne jedinice Evija, Ftiotida i Beotija u Centralnoj Grčkoj, Sporade, Magneziju i Larisu u Tesaliji, region Atika, Dodekanska ostrva u Južnom Egeju i Severni Egej. Za Atiku i Severni Egej crveni alarm je proglašen iz predostrožnosti, uzimajući u obzir prethodne padavine.

Prema procenama Komiteta za procenu rizika, danas se očekuju kiša i lokalne oluje u istočnoj i južnoj Grčkoj, posebno na Eviji, u Magneziji i na Severnim Sporadima. Novo pogoršanje vremena prognozirano je za sutra, uz jake padavine i oluje u istočnoj Tesaliji, Severnim Sporadima, istočnoj Centralnoj Grčkoj, posebno u Ftiotidi i Beotiji, kao i na Eviji i Skirosu.

Tokom sastanka Koordinacionog tela civilne zaštite u ponedeljak, ministar za klimatske krize i civilnu zaštitu Evangelos Turnas naglasio je potrebu za blagovremenom pripremom svih nadležnih službi.

Aktiviran je operativni plan Vatrogasne službe za reagovanje na poplave i prateće pojave, a vatrogasne jedinice u ugroženim područjima stavljene su u stanje pojačane pripravnosti.

U pripravnosti su i oružane snage, policija, obalska straža i druge nadležne službe, dok su regioni i opštine pozvani da provere spremnost za reagovanje.

Status "crveni alarm" podrazumeva punu mobilizaciju Nacionalnog mehanizma civilne zaštite, angažovanje potrebnih ljudskih resursa i stavljanje odgovarajuće opreme na raspolaganje radi reagovanja u vanrednim situacijama i ublažavanja posledica nepogoda.

Civilna zaštita pozvala je građane da obezbede predmete koje bi vetar mogao da odnese, provere oluke i odvodne cevi i izbegavaju prelazak bujica i potoka tokom kiše i nekoliko sati nakon njenog prestanka.

Takođe se preporučuje izbegavanje aktivnosti na otvorenom, posebno u priobalnim područjima tokom oluja, kao i zadržavanja ispod drveća, visećih znakova i balkona.

U slučaju grmljavine, građanima se savetuje da potraže sklonište u zgradi ili automobilu, izbegavaju kontakt sa električnim uređajima i metalnim predmetima i udalje se od reka, jezera, mora i dalekovoda. Vozačima se preporučuje da se zaustave na bezbednom mestu i ne prolaze poplavljenim putevima.

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