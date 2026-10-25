KRŠ I LOM U BARSELONI: Uhapšeno više od 100 ljudi, među njima i maloletnici (VIDEO)

MINISTARKA unutrašnjih poslova Katalonije, Nurija Parlon, izjavila je da je uhapšeno više od 100 osoba od kojih su najmanje 30 maloletnici.

Credit: Lorena SopêNa / Zuma Press / Profimedia

Prema njenim rečima incidente su izazvale "neorganizovane" grupe koje nisu branile "nikakvo pravo", kao i da su demonstranti opljačkali 14 prodavnica u centru grada.

U Barseloni su u subotu popodne održani protesti, koji su prerasli u nasilje, a učesnici su lomili izloge i klupe na ulicama, saopštila je danas katalonska policija i dodala da je uhapšeno više od 100 osoba.

Protesti protiv vlasti su organizovani preko društvenih mreža, a demonstranti, njih oko 500 okupilo se na Trgu Katalunja, nosili su tamnu odeću i kapuljače, prenose španski mediji.

Čim su izbili prvi incidenti, katalonska policija, kao i interventne jedinice počele su da obuzdavaju demonstrante u centru grada, u kome se u to vreme nalazio veliki broj turista, prenose španski mediji.

Saqueos y destrucción en Barcelona. “Estudiantes” totalmente fuera de control. Te recuerdo que Bregman pidió seguir este ejemplo para la Argentina tres días atrás. https://t.co/UEXvJ73Exn — Jonatan Viale (@JonatanViale) October 24, 2026

Mnoge prodavnice su zbog nereda spustile roletne ili postavile drvene daske na izloge, a brojni kupci su zbog toga ostali "zarobljeni" unutar radnji.

Izolovane grupe demonstranata sa pokrivenim licima, razbile su prozore nekoliko poslovnih prostora, među kojima su: prodavnica elektronike, odeće i obuće, kao i optike.

Demonstranti su opljačkali radnje, palili ulični nameštaj i tende na terasama, pravili barikade s kantama za smeće i palili motocikle i bicikle.

Ministarka unutrašnjih poslova Katalonije, Nurija Parlon, izjavila je da protesti nisu dugo trajali, da su završeni oko 23 sata i da je uhapšeno više od 100 osoba od kojih su najmanje 30 maloletnici.

Prema njenim rečima incidente su izazvale "neorganizovane" grupe koje nisu branile "nikakvo pravo", kao i da su mladići opljačkali 14 prodavnica u centru grada.

Medijska agencija navodi da je tokom protesta "Protiv sistema" podmetnuto i oko 30 požara, kao i da je u objavama na društvenim mrežama, u kojima se pozivalo na protest, korišćen slogan "Institut Indignats", što je prevod pokreta "Ogorčeni srednjoškolac", koji je korišćen za okupljanje studenata u Francuskoj posljednjih dana.

Video snimci na društvenim mrežama prikazuju ljude zarobljene u prodavnicama, uključujući robnu kuću "El Corte Ingles", nakon što su spuštene roletne kako bi se sprečila pljačka.

Druge objave prikazuju demonstrante s kapuljačama, obučene u crno, kako udaraju izloge i beže s robom, u nekim slučajevima ohrabreni gledaocima na internetu.

Gradonačelnik Barselone, Haume Kolboni, rekao je da vandalizam u gradu "neće proći nekažnjeno", uključujući pravne posledice za staratelje svih maloletnika koji su u to uključeni.

(RT Balkan)

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