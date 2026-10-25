KRŠ I LOM U BARSELONI: Uhapšeno više od 100 ljudi, među njima i maloletnici (VIDEO)
MINISTARKA unutrašnjih poslova Katalonije, Nurija Parlon, izjavila je da je uhapšeno više od 100 osoba od kojih su najmanje 30 maloletnici.
Prema njenim rečima incidente su izazvale "neorganizovane" grupe koje nisu branile "nikakvo pravo", kao i da su demonstranti opljačkali 14 prodavnica u centru grada.
U Barseloni su u subotu popodne održani protesti, koji su prerasli u nasilje, a učesnici su lomili izloge i klupe na ulicama, saopštila je danas katalonska policija i dodala da je uhapšeno više od 100 osoba.
Protesti protiv vlasti su organizovani preko društvenih mreža, a demonstranti, njih oko 500 okupilo se na Trgu Katalunja, nosili su tamnu odeću i kapuljače, prenose španski mediji.
Čim su izbili prvi incidenti, katalonska policija, kao i interventne jedinice počele su da obuzdavaju demonstrante u centru grada, u kome se u to vreme nalazio veliki broj turista, prenose španski mediji.
Mnoge prodavnice su zbog nereda spustile roletne ili postavile drvene daske na izloge, a brojni kupci su zbog toga ostali "zarobljeni" unutar radnji.
Izolovane grupe demonstranata sa pokrivenim licima, razbile su prozore nekoliko poslovnih prostora, među kojima su: prodavnica elektronike, odeće i obuće, kao i optike.
Demonstranti su opljačkali radnje, palili ulični nameštaj i tende na terasama, pravili barikade s kantama za smeće i palili motocikle i bicikle.
Ministarka unutrašnjih poslova Katalonije, Nurija Parlon, izjavila je da protesti nisu dugo trajali, da su završeni oko 23 sata i da je uhapšeno više od 100 osoba od kojih su najmanje 30 maloletnici.
Prema njenim rečima incidente su izazvale "neorganizovane" grupe koje nisu branile "nikakvo pravo", kao i da su mladići opljačkali 14 prodavnica u centru grada.
Medijska agencija navodi da je tokom protesta "Protiv sistema" podmetnuto i oko 30 požara, kao i da je u objavama na društvenim mrežama, u kojima se pozivalo na protest, korišćen slogan "Institut Indignats", što je prevod pokreta "Ogorčeni srednjoškolac", koji je korišćen za okupljanje studenata u Francuskoj posljednjih dana.
Video snimci na društvenim mrežama prikazuju ljude zarobljene u prodavnicama, uključujući robnu kuću "El Corte Ingles", nakon što su spuštene roletne kako bi se sprečila pljačka.
Druge objave prikazuju demonstrante s kapuljačama, obučene u crno, kako udaraju izloge i beže s robom, u nekim slučajevima ohrabreni gledaocima na internetu.
Gradonačelnik Barselone, Haume Kolboni, rekao je da vandalizam u gradu "neće proći nekažnjeno", uključujući pravne posledice za staratelje svih maloletnika koji su u to uključeni.
(RT Balkan)
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