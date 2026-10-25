"DOŠAO VAM JE KRAJ" Već 13 dana ulice u haosu, narod zahteva hitnu ostavku Edija Rame

U TIRANI se i danas održavaju protesti, koji su počeli okupljanjem ispred Ministarstva obrazovanja, gde je jedan deo demonstranata počeo da baca kamenice na Ministarstvo uz skandiranje „Došao vam je kraj“.

Foto: Tanjug/AP Photo/Hameraldi Agolli

Policijske snage su u stanju visoke pripravnosti i formirale su bezbednosni kordon, a za sada policija nije intervenisala da rastera gomilu.

Nakon toga, učesnici protesta počeli su marš prema zgradi Kancelarije albanskog premijera.

Anti government protests in Tirana have escalated into clashes between protesters and police. Demonstrators are demanding political change and action on corruption, rising living costs, and other social issues. #Tirana — حمزہ جٹ 🇵🇰 (@nawabhamzajutt) October 25, 2026

Među učesnicima protesta su studenti, mladi i građani, koji traže ostavku Vlade i albanskog premijera Edija Rame, prenosi Albanijan post.

Na skupu je okupljen veliki broj ljudi, a prisutan je i veliki broj policije.

U protestima koji su održani u subotu došlo je do sukoba policije i učesnika i načinjena je velika materijalna šteta, kada su maskirani demonstranti na trgu Skenderbeg bacali Molotovljeve koktele, vatromet i kamenje na policajce, dok su ovi odgovorili suzavcem i vodenim topovima.

Boce s benzinom bačene su na Ministarstvo poljoprivrede i Opštinu Tirana, što je uzrokovalo požar na glavnim ulazima zgrada, a zapaljen je i kiosk u blizini Banke Albanije, pored autobuske stanice.

🚨🇦🇱Breaking: Tensions escalate in #Tirana as ongoing protests continue. Streets filled with smoke, flares, and crowds demanding change. 🇦🇱🚨 Absolute Chaos in #Albania https://t.co/3nPjQ6cdN8 — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 25, 2026

U Albaniji se 13 dan održavaju protesti koje predvode studenti, a koji su počeli zbog nezadovoljstva stanjem u obrazovanju, visokim troškovima studiranja i slabim mogućnostima zapošljavanja mladih, ali su prerasli u šire demonstracije protiv vlade albanskog premijera Edija Rame, uz zahteve za njegovu ostavku.

(Sputnjik)

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