"SPREMITE ZALIHE VODE, NOVCA I HRANE": NATO zemlja iščekuje napad, stigao hitan apel građanima

VELIKA Britanija ima tri godine da poboljša svoju odbranu zajedno sa saveznicima iz NATO-a, rekao je ministar odbrane, Ves Striting, jer će protivnici biti spremni za napad do 2030. godine.

Foto: Profimedia/Bianca Otero

- Pretnja od državno sponzorisanog terorizma, od strane neprijateljskih zemalja koje bi mogle da ciljaju našu infrastrukturu je sve veća - rekao je Striting.

Njegovo upozorenje dolazi nakon pokretanja vladine kampanje "Budi spreman", koja omogućava Britancima da prebrode nacionalnu vanrednu situaciju, a premijer, Endi Bernam, rekao je da neočekivani događaji postaju sve češći.

Upozorenje gospodina Stritinga stiže nakon što je jedan stručnjak upozorio da je Velika Britanija "svetlosnim godinama" iza naših suseda kada je u pitanju priprema za velike događaje.

On upozorava da bi neprijatelji Britanije mogli uskoro biti u poziciji da napadnu, posebno zato što Moskva podiže svoje hibridno ratovanje protiv NATO-a na viši nivo.

- Spremnost naših protivnika da nam naude nije nova - istakao je Striting.

Ono što se promenilo je njihov kapacitet. Do 2030. godine njihova snaga i ratna ekonomija mogle bi ih dovesti u poziciju za napad. To nam daje nešto više od 1.000 dana da završimo našu misiju: da budemo spremni sa našim saveznicima da se borimo i pobedimo - rekao je Striting i dodao:

- Da bismo sprečili najgore, moramo se pripremiti za to. Moj najveći prioritet je da osiguram da je ova zemlja spremna da se bori i dobije rat.

Njegovo upozorenje dolazi nakon pokretanja kampanje "Budi spreman", sugerišući da je pretnja od potencijalnog raspada osnovnih usluga surova realnost. Inicijativa nije pokrenuta bilo kakvim određenim obaveštajnim podatkom već poboljšanjem nacionalne otpornosti uopšte - naglasio je Striting.

Britancima je rečeno da se opreme zalihama za hitne slučajeve kako bi preživeli tri dana u slučaju krize u nastojanju da ojačaju nacionalnu otpornost.

- Termini poput: "hibridnog ratovanja" i "pretnji sive zone" ne opisuju tačno niti prenose široj javnosti ono što ja radije opisujem kao terorizam koji sponzoriše država - istakao je ranije Striting.

- Zaista je važno da pitamo domaćinstva i preduzeća, da li su spremni? Da li znaju kako bi reagovali u slučaju svakodnevnih izazova koji bi se mogli pojaviti? - istakao je Striting.

Ljudima je savetovano da imaju zalihe flaširane vode, novca i hrane u slučaju krize.

Velika Britanija nije jedina zemlja koja zadužuje svoje građane da se pripreme za krizu.

- Suočeni sa tim pretnjama, koje nisu hipotetičke već stvarne, i ne negde drugde već sve više ovde, moramo da se pojačamo i shvatimo ozbiljno našu nacionalnu otpornost, kao i našu nacionalnu odbranu - rekao je Striting.

(Blic)

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