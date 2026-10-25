NASTAVAK NASILJA UPRKOS PRIMIRJU: U napadu na univerzitet u Gazi poginule tri osobe

TRI zaposlena na Univerzitetu u Gazi su poginula, a osam studenata je ranjeno u izraelskom vazdušnom napadu, prema navodima lokalnih palestinskih izvora, koji su takođe izvestili o četiri smrtna slučaja na drugim mestima u toj enklavi.

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Izraelski napad dronom "ciljao" je Islamski univerzitet u Gazi, u severnom delu te teritorije, pri čemu su poginula tri pripadnika "bezbednosnog osoblja", a osam studenata je ranjeno, reklo je novinskoj agenciji više izvora iz te ustanove.

Bolnica "Al-Šifa" u gradu Gazi potvrdila je da je nakon napada primila tri tela, dok se osam ranjenih nalazi na lečenju.

Među ranjenim studentima, koji su se nalazili u kampusu i prisustvovali nastavi, neki su u kritičnom stanju, navodi palestinsko Ministarstvo prosvete, koje je osudilo ćutanje sveta pred napadima usmerenim na studente i univerzitete.

- Deset studenata i nastavnika poginulo je tokom proteklih šest dana - saopštilo je ministarstvo, dodajući da je 95 odsto objekata koji pripadaju univerzitetskim ustanovama oštećeno u trogodišnjem ratu između Izraela i Hamasa.

Prema navodima Civilne zaštite Gaze, spasilačke službe koja deluje pod okriljem islamističkog pokreta, još četiri osobe su poginule na drugim lokacijama unutar ove enklave.

Dve osobe su poginule u vazdušnom napadu u Kan Junisu na jugu, jedna u Deir el Balahu u centralnom delu Pojasa Gaze, a četvrta je stradala od izraelske vatre na severu Pojasa Gaze, izjavio je portparol ove službe za novinsku agenciju.

Izrael i Hamas međusobno se optužuju za kršenje primirja koje je stupilo na snagu 10. oktobra 2025. godine, nakon dvogodišnjeg rata započetog 7. oktobra 2023. godine, kada je ovaj palestinski pokret izveo najveći napad na izraelsku teritoriju.

Od početka primirja poginulo je više od 1.500 Palestinaca, prema podacima Ministarstva zdravlja u Gazi, koje je pod kontrolom Hamasa, a čije podatke Ujedinjene nacije smatraju pouzdanim.

(Index.HR)