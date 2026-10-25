NASTAVAK NASILJA UPRKOS PRIMIRJU: U napadu na univerzitet u Gazi poginule tri osobe
TRI zaposlena na Univerzitetu u Gazi su poginula, a osam studenata je ranjeno u izraelskom vazdušnom napadu, prema navodima lokalnih palestinskih izvora, koji su takođe izvestili o četiri smrtna slučaja na drugim mestima u toj enklavi.
Izraelski napad dronom "ciljao" je Islamski univerzitet u Gazi, u severnom delu te teritorije, pri čemu su poginula tri pripadnika "bezbednosnog osoblja", a osam studenata je ranjeno, reklo je novinskoj agenciji više izvora iz te ustanove.
Bolnica "Al-Šifa" u gradu Gazi potvrdila je da je nakon napada primila tri tela, dok se osam ranjenih nalazi na lečenju.
Među ranjenim studentima, koji su se nalazili u kampusu i prisustvovali nastavi, neki su u kritičnom stanju, navodi palestinsko Ministarstvo prosvete, koje je osudilo ćutanje sveta pred napadima usmerenim na studente i univerzitete.
- Deset studenata i nastavnika poginulo je tokom proteklih šest dana - saopštilo je ministarstvo, dodajući da je 95 odsto objekata koji pripadaju univerzitetskim ustanovama oštećeno u trogodišnjem ratu između Izraela i Hamasa.
Prema navodima Civilne zaštite Gaze, spasilačke službe koja deluje pod okriljem islamističkog pokreta, još četiri osobe su poginule na drugim lokacijama unutar ove enklave.
Dve osobe su poginule u vazdušnom napadu u Kan Junisu na jugu, jedna u Deir el Balahu u centralnom delu Pojasa Gaze, a četvrta je stradala od izraelske vatre na severu Pojasa Gaze, izjavio je portparol ove službe za novinsku agenciju.
Izrael i Hamas međusobno se optužuju za kršenje primirja koje je stupilo na snagu 10. oktobra 2025. godine, nakon dvogodišnjeg rata započetog 7. oktobra 2023. godine, kada je ovaj palestinski pokret izveo najveći napad na izraelsku teritoriju.
Od početka primirja poginulo je više od 1.500 Palestinaca, prema podacima Ministarstva zdravlja u Gazi, koje je pod kontrolom Hamasa, a čije podatke Ujedinjene nacije smatraju pouzdanim.
(Index.HR)
Preporučujemo
"Nesposoban si!": Obama i Tramp razmenili nikad oštrije reči
25. 10. 2026. u 10:05
"Ilon je u pravu!" Reakcija iz Moskve posle Maskove izjave o Ukrajini
24. 10. 2026. u 14:30
Tramp zapretio: "Kad završimo sa Iranom, vi ste sledeći!"
24. 10. 2026. u 09:22
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)