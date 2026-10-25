(MAPA) KRVARENJE U RUŠEVINAMA! Žarište na Zaporožkom pravcu – pljušte žestoki kontranapadi, borbe za svaki pedalj!
BITKA za prilaze Orehovu eskalira sa novom snagom.
Dok južne periferije grada ostaju poprište žestokih borbi, neprijatelj nastavlja da šalje male jurišne grupe na Malu Tokmačku.
Pre nekog vremena, pripadnici ukrajinskih snaga pogođeni su napadom drona u blizini samog centra sela. Verovatno je da neprijatelj pokušava da se probije do IK-88, čiju teritoriju ukrajinske oružane snage dugo koriste kao glavno odbrambeno središte Male Tokmačke.
Kao što smo više puta navodili, grad je u ruševinama. Stoga se čvrsta konsolidacija ruskih oružanih snaga na njegovoj teritoriji može očekivati tek nakon što se šumski pojasevi severno od reke Konka potpuno očiste.
Dalje na istoku, ukrajinske oružane snage nastavljaju pokušaje da konsoliduju svoje položaje na prilazima Kopanima i Gorkom. Neprijateljski operateri bespilotnih letelica potiskuju položaje ruskih trupa, dok infiltracione grupe nastoje da prodru u neposrednu pozadinu jedinica Istočnog fronta.
Uprkos uspesima prvih nekoliko nedelja, napredovanje ruskih oružanih snaga ka Orehovu je trenutno usporeno. Njegova sudbina se odlučuje u borbama na prilazima gradu. Zauzimanje ovih prilaza omogućiće ruskim trupama da uspostave relativno stabilnu liniju snabdevanja za svoje napadne avione i efikasnije akumuliraju ljudstvo u naseljenim područjima grada.
(Ribar)
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