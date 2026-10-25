Svet

MELANIJA TRAMP POTVRDILA RAZGOVORE S PUTINOM I ZELENSKIM: „Razgovarali smo i potpisali sporazum”

V.N.

25. 10. 2026. u 18:02

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PRVA dama Sjedinjenih Američkih Država Melanija potvrdila je danas da je prilikom posredovanja za prekid vatre za grad Oleški, razgovarala i sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

МЕЛАНИЈА ТРАМП ПОТВРДИЛА РАЗГОВОРЕ С ПУТИНОМ И ЗЕЛЕНСКИМ: „Разговарали смо и потписали споразум”

Foto: Oliver Contreras/AFP/Profimedia

"Razgovarali smo i potpisali smo sporazum", rekla je Melanija Tramp u Palm biču, nakon ranog glasanja za srednjoročne izbore, prenosi Njujork post.

Ona je na pitanje da li će otputovati u Ukrajinu rekla da će još videti, dok je njen suprug, američki predsednik Donald Tramp kazao da bi to moglo da se dogodi, kao i da njegova supruga postiže bolje rezultate od njegovih profesionalnih izaslanika, Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera. "Ona je uspešnija od naših profesionalaca. Ona je izdejstvovala prekid vatre. Ovde je reč o deci i ljudima, o starijim osobama", rekao je Tramp.

Grad Oleški, u Hersonskoj oblasti, smešten oko osam kilometara iza linije fronta. Melanija Tramp je u petak objavila da je posredovala u postizanju lokalnog prekida vatre za taj grad, kako bi se omogućila evakuacija stanovništva i dopremanje humanitarne pomoći.

Demokrate su optužile Melaniju Tramp da pripisuje sebi zasluge koje pripadaju papi, ali su i Rusija i Ukrajina potvrdile njenu ulogu u posredovanju pri postizanju ovog dogovora.

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