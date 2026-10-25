AU, BOMBA I TO ATOMSKA! Netanjahu podelio sliku Tel Aviva kojeg razara nuklearna eksplozija - Jasna poruka glasačima

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu objavio je u nedelju sliku generisanu veštačkom inteligencijom na kojoj je prikazana nuklearna eksplozija u Tel Avivu, upozorivši javnost, samo dva dana uoči izbora, da bi glasanje za bilo koga osim njega moglo da izloži Izraelce opasnosti od „drugog Holokausta“.

printskrin/iks/benjamin netanjahu

Netanjahu je podelio objavu Juvala Blumberga, desničarskog aktiviste koji ima iskustva u tehnološkom sektoru i koji je svojevremeno napisao knjigu protiv Sporazuma iz Osla.

Blumbergova objava, napisana prošle nedelje, sadržala je sliku generisanu veštačkom inteligencijom, na kojoj se veliki pečurkasti oblak uzdiže iznad Tel Aviva, dok grad gori nakon nuklearne eksplozije, prenosi Tajms of Izrael.

- Izrael se suočava sa stvarnom i neposrednom egzistencijalnom pretnjom - navodi se u objavi koju je podelio Netanjahu.

- Ako Iran dođe do nuklearnog oružja, ništa drugo više neće biti važno. Sve ostalo postaje beznačajno pred egzistencijalnom pretnjom koju predstavljaju Iran i šiitska osovina - naveo je Netanjahu.

Više o pretnji po Izrael u našem tekstu.

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