OVO JE NEVEROVATNO, TURISTI ŠOKIRANI : Hiljade koza i ovaca preplavilo ulice Madrida (FOTO)
HILjADE ovaca i koza preplavilo je danas ulice Madrida, privlačeći mnogobrojne turiste i stanovnike španske prestonice na godišnjem festivalu pastirske prakse premeštanja stoke na nove pašnjake.
Hiljade ljudi okupili su se u centru Madrida na 33. Festivalu transhumancije, odnosno pokretnog stočarstva, gde su nastupile grupe obučene u regionalne nošnje, muzičari i tradicionalni plesni ansambli, prenose španski mediji.
Stado od 1.250 ovaca i 160 koza preplavilo je centar grada.
- Videti ovce kako prolaze ovde usred centra deluje neverovatno - prokomentarisao je jedan od prisutnih.
Oko podneva, Borha Karabante, delegat za urbanističko planiranje, životnu sredinu i mobilnost Gradskog veća, dočekao je na Trgu Plaza de la Vilja pastire, nadzornike i stočare.
Tamo je delegat simbolično primio "50 maravedija na hiljadu", cenu koju su pastiri nekada morali da plate vlastima za korišćenje stočarskih staza i prelazak preko njihovih imanja.
Zbog kampa postavljenog na Trgu Puerta del Sol u znak protesta protiv stambene krize, ruta festivala je izmenjena ove godine.
Karabante je izrazio žaljenje što kamp utiče na svakodnevni život grada i što stanovnici Madrida nisu mogli da uživaju u prolasku ovaca kroz Puerta del Sol, mada je naglasio da je važno da se tradicija nastavlja zahvaljujući činjenici da je opštinska vlast uspela da pronađe alternativu.
Madrid održava ovaj festival od 1994. godine, a slične događaje obeležavaju i gradovi u Italiji, Francuskoj i Kaliforniji.
Madrid se nalazi na nekadašnjem putu koji je bio deo velike mreže poljoprivrednih područja koja su pokrivala Iberijsko poluostrvo.
U Španiji su metode moderne poljoproprivrede svele praksu transhumantnog stočararstva na malu grupu farmera koji održavaju ovu tradiciju živom ne samo zbog ekoloških koristi, veći i zbog njene kulturne vrednosti.
(Tanjug)
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