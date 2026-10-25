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NOVA PRAVILA U NEMAČKOJ: Oko 5.000 putnika opomenuto zbog alkohola na železničkim stanicama

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

25. 10. 2026. u 18:16

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OKO 5.000 ljudi opomenuto je tokom prve nedelje primene zabrane konzumiranja alkohola na železničkim stanicama u Nemačkoj, saopštila je danas Nemačka železnica (DB).

НОВА ПРАВИЛА У НЕМАЧКОЈ: Око 5.000 путника опоменуто због алкохола на железничким станицама

Foto Tanjug/Jan Woitas/dpa via AP

Potpuna zabrana alkohola, čiji je cilj veća bezbednost na nemačkim stanicama, stupila je na snagu 15. oktobra, piše Bild.

Kako bi zabranu sprovela na teritoriji cele zemlje, železnica je povećala broj osoblja sa 4.500 na 5.000 zaposlenih, a patrole su sprovele kontrole tokom redovnih obilazaka više od 5.700 železničkih stanica.

Prema podacima do kojih je došao nemački Bild, opomenuti putnici su pokazali razumevanje i sklonili alkohol.

Samo u retkim pojedinačnim slučajevima službenici su morali oštrije da reaguju i izdaju zvanične zabrane pristupa.

Šefica železnice Evelin Pala izjavila je da putnici reaguju "iznenađujuće disciplinovano" i dodal da oko 80 odsto korisnika podržava ovu meru.

Prema podacima Savezne policije, prošle godine je zabeleženo 28.000 nasilnih dela na nemačkim stanicama i u vozovima, pri čemu su učesnici uglavnom bili alkoholisani.

Tanjug

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