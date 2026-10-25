Svet

KINA I RUSIJA STREPE OD OVOGA: Amerikanci naoružali lovce mornarice raketama koje pale sve pred sobom!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

25. 10. 2026. u 16:11

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OBJAVLjIVANjE fotografije na kojoj se vidi lovac F/A-18F „Super hornet” (Super Hornet) američke Ratne mornarice, opremljen raketama AIM-174B i AIM-260A, ukazuje na značajan napredak u naporima da se transformišu borbene sposobnosti ovih letelica u vazdušnim sukobima.

КИНА И РУСИЈА СТРЕПЕ ОД ОВОГА: Американци наоружали ловце морнарице ракетама које пале све пред собом!

Foto: US NAVY

Avion, koji pripada 31. eskadrili za vazdušna ispitivanja i evaluaciju (Air Test and Evaluation Squadron 31), fotografisan je 14. oktobra iznad Ridžkresta u Kaliforniji, a na njemu je bio integrisan i sistem za infracrveno otkrivanje i praćenje ciljeva (IRST21). Dok su američki borbeni avioni godinama zaostajali za ruskim i kineskim pandanima u pogledu dometa naoružanja, rakete AIM-174B i AIM-260A sada pružaju jasnu prednost u odnosu na rusku raketu R-37M, a moguće je i da obezbeđuju ravnopravnost sa naprednijom kineskom raketom PL-17.

Rakete AIM-174B i AIM-260A osmišljene su tako da pružaju komplementarne mogućnosti. AIM-174B, nastala na bazi rakete „Standard misajl-6” (Standard Missile-6) koju mornarica lansira sa brodova, predstavlja izuzetno veliku raketu vazduh-vazduh, namenjenu za dejstvovanje po ciljevima na veoma velikim udaljenostima. Među njenim potencijalnim metama nalaze se avioni za rano upozoravanje i kontrolu, letelice-tankeri za dopunu goriva u vazduhu, kao i bombarderi. S druge strane, AIM-260A se razvija kao naslednik rakete AIM-120 (nove generacije), nudeći veći domet i bolje performanse u borbi protiv sve sposobnijih neprijateljskih lovaca i drugih pretnji iz vazduha. Njen razvoj je usko povezan sa naporima da se parira naprednim kineskim raketama vazduh-vazduh, poput modela PL-15, uz istovremeno zadržavanje dovoljno kompaktnih dimenzija koje omogućavaju smeštaj u unutrašnje prostore za naoružanje kod „stelt” aviona, kao što su F-22 i F-35.

Foto: Tanjug/ AP Photo/Andreea Alexandru


Pojava oba tipa raketa na istoj letelici značajna je jer pokazuje da „Super hornet” može da nosi naoružanje prilagođeno za borbena dejstva na različitim udaljenostima i protiv različitih kategorija ciljeva. Ovo je slično integraciji raketa PL-17 i PL-15/16 na kineskom lovcu J-16, što pruža gotovo iste, međusobno dopunjujuće prednosti. Zbog svojih dimenzija i dometa, raketa AIM-174B je posebno značajna za dejstvovanje protiv kineske flote sistema za rano upozoravanje i kontrolu iz vazduha (AEW&C) — poput modela KJ-500 i KJ-3000 — koja se ubrzano širi i sve više zauzima vodeće mesto u svetu. Očekuje se da će ovi sistemi kineskim snagama obezbediti ogromnu prednost u pogledu situacione svesnosti. Takođe se očekuje da će početkom 30-ih godina 21. veka u upotrebu ući novija raketa AIM-424, koja će pružiti znatno bolje mogućnosti za gađanje ciljeva na velikim daljinama, a koja bi mogla biti direktni naslednik rakete AIM-174B.
Vredi pomenuti i prisustvo sistema IRST21. Za razliku od konvencionalnih radara, oprema za infracrveno otkrivanje i praćenje (IRST) detektuje toplotne signature vazdušnih ciljeva. To omogućava avionu da traži i prati potencijalne pretnje bez emitovanja radarskih signala koji bi mogli otkriti njegov položaj. Ova mogućnost pasivnog otkrivanja posebno je dragocena u borbenim okruženjima gde lovci moraju da kontrolišu svoje elektromagnetne emisije, mada uspešno gađanje ciljeva raketama velikog dometa i dalje može zavisiti od podataka sa drugih senzora i komunikacionih mreža. Integracija pasivnih senzora sa oružjem velikog dometa mogla bi avionu „Super hornet” (Super Hornet) da omogući otkrivanje i napad na pretnje, uz smanjenje zavisnosti od sopstvenog radara. Ovakvi sistemi su takođe dragoceni jer mogu „zahvatiti” (zaključati) „stelt” letelice na većim daljinama nego što je to moguće pomoću radara.

militarywatchmagazine.com

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