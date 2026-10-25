KINA I RUSIJA STREPE OD OVOGA: Amerikanci naoružali lovce mornarice raketama koje pale sve pred sobom!

OBJAVLjIVANjE fotografije na kojoj se vidi lovac F/A-18F „Super hornet” (Super Hornet) američke Ratne mornarice, opremljen raketama AIM-174B i AIM-260A, ukazuje na značajan napredak u naporima da se transformišu borbene sposobnosti ovih letelica u vazdušnim sukobima.

Foto: US NAVY

Avion, koji pripada 31. eskadrili za vazdušna ispitivanja i evaluaciju (Air Test and Evaluation Squadron 31), fotografisan je 14. oktobra iznad Ridžkresta u Kaliforniji, a na njemu je bio integrisan i sistem za infracrveno otkrivanje i praćenje ciljeva (IRST21). Dok su američki borbeni avioni godinama zaostajali za ruskim i kineskim pandanima u pogledu dometa naoružanja, rakete AIM-174B i AIM-260A sada pružaju jasnu prednost u odnosu na rusku raketu R-37M, a moguće je i da obezbeđuju ravnopravnost sa naprednijom kineskom raketom PL-17.



Foto: Tanjug/ AP Photo/Andreea Alexandru





Pojava oba tipa raketa na istoj letelici značajna je jer pokazuje da „Super hornet” može da nosi naoružanje prilagođeno za borbena dejstva na različitim udaljenostima i protiv različitih kategorija ciljeva. Ovo je slično integraciji raketa PL-17 i PL-15/16 na kineskom lovcu J-16, što pruža gotovo iste, međusobno dopunjujuće prednosti. Zbog svojih dimenzija i dometa, raketa AIM-174B je posebno značajna za dejstvovanje protiv kineske flote sistema za rano upozoravanje i kontrolu iz vazduha (AEW&C) — poput modela KJ-500 i KJ-3000 — koja se ubrzano širi i sve više zauzima vodeće mesto u svetu. Očekuje se da će ovi sistemi kineskim snagama obezbediti ogromnu prednost u pogledu situacione svesnosti. Takođe se očekuje da će početkom 30-ih godina 21. veka u upotrebu ući novija raketa AIM-424, koja će pružiti znatno bolje mogućnosti za gađanje ciljeva na velikim daljinama, a koja bi mogla biti direktni naslednik rakete AIM-174B.

militarywatchmagazine.com

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