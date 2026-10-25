Svet

DRUGI KRUG PREDSEDNIČKIH IZBORA U BRAZILU: Tesna trka između Lule i Bolsonara

V.N.

25. 10. 2026. u 15:42

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GRAĐANI Brazila danas izlaze na birališta u drugom krugu predsedničkih izbora, koji će odlučiti pobednika u izuzetno tesnoj trci između aktuelnog levičarskog predsednika Luiza Inasija Lule da Silve i njegovog konzervativnog rivala, senatora Flavija Bolsonara. Glasanje prati kampanja koja je duboko podelila ovu latinoameričku naciju, prenose svetski mediji poput agencije Reuters i mreže BBC.

ДРУГИ КРУГ ПРЕДСЕДНИЧКИХ ИЗБОРА У БРАЗИЛУ: Тесна трка између Луле и Болсонара

FOTO: EPA/Andre Coelho

Luiz Inasio Lula da Silva, koji sledeće nedelje puni 81 godinu, vodi svoju poslednju političku bitku i nada se velikom povratku nakon što je pretrpeo poraz u prvom krugu izbora. Aktuelnog predsednika, koji je u prvom krugu osvojio 45,16 odsto glasova, pretekao je najstariji sin bivšeg krajnje desničarskog predsednika Žaira Bolsonara, Flavio Bolsonaro, sa osvojenih 47,03 odsto podrške. 

 

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