IRAN BRUTALNO ODGOVORIO VAŠINGTONU: Amerika je upala u živo blato, ne može da nas natera na pokornost

PREDSEDNIK iranskog parlamenta Mohamad Bager Kalibaf rekao je danas da su Sjedinjene Američke Države upale u živo blato usled pogrešnih procena i da Vašington greši kada veruja da medijskim pritiskom ili vojnim pretnjama može prisiliti Iran na pokornost.

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- Oni ne shvataju da današnji Iran nije onaj iz ponižavajuće ere Pahlavija. Naprotiv, to je neosvojiva tvrđava samopouzdanja, odbrambene moći i nepokolebljive odlučnosti, koja nikada neće dozvoliti nijednoj stranoj sili da diktira uslove koji se tiču časti ove zemlje - rekao je Kalibaf, prenosi Al Džazira.

Prema njegovoj oceni, "Amerikanci su upali u živo blato usled sopstvenih pogrešnih procena, te je na njima da preduzmu neophodne korake kako bi se iz njega izvukli".

(Tanjug)