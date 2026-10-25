Republika Srpska

DODIK UBITAČAN: BiH je nakarada

Novosti online

25. 10. 2026. u 18:26

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PREDSEDNIK SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će do 20. novembra biti održana konstitutivna sednica Narodne skupštine Republike Srpske ako potvrđeni konačni rezultati izbora budu objavljeni do 4. novembra, a da će Republika Srpska do kraja decembra imati formiranu Vladu.

ДОДИК УБИТАЧАН: БиХ је накарада

Foto: Tanjug/Srna/Borislav Zdrinja

- Do 20. novembra ćemo imati sednicu Narodne skupštine, na njoj će se predsednik Republike položiti zakletvu. Krajem decembra imaćemo, ne samo formiranu Vladu, nego i usvojen budžet za iduću godinu i sve ono što rade ozbiljne države, kakva smo mi - izjavio je Dodik u Banjaluci.

Što se tiče BiH, kaže Dodik, to je nakarada i da će se pokazati da ni nakon ovih izbora nema političke volje i jedinstva u BiH da ona postoji.

- Mi nemamo nameru da pravimo ni sa kim koaliciju, mi samo imamo nameru da, kao većinski izabrani i podržani politički subjekti iz Republike Srpske, prihvatimo odgovornost za Republiku Srpsku, i to ćemo raditi u narednoj godini - naglasio je Dodik.

(RTRS)

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