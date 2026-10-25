DIMITRIJEVIĆ: Nepoznate osobe upale u Gerontološki centar u Mladenovcu tvrdeći da su posmatrači

PREDSEDNIK Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević je saopštio da se redovno sprovodi glasanje, kao i da je bilo manjih incidenata.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

- To su birački odbori rešili, a tamo gde nisu uspeli, obavešteno je Ministarstvo unutrašnjih poslova koje je adekvatno reagovalo - naveo je Dimtrijević.

On je istakao da su na biračkom mestu u Mladenovcu koje obuhvata Gerontološki centar u Mladenovcu, nepoznata lica upala u centar tvrdeći da su posmatrači i vršili nedozvoljene pritiske na korisnike centra.

- Obaveštena je policija, oni su na licu mesta. Uskoro ćemo imati više informacija - saopštio je Dimtrijević.

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