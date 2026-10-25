BLOKADERI DIVLJAJU I PO NOVOM SADU: Pogledajte kako besomučno nasruću na čoveka (VIDEO)
ČOPOR blokadera pravi haos po Novom Sadu.
Na snimku se vidi kako čovek koji snima se konstantno povlači, da bi ga pomahnitala rulja jurila i udarala.
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