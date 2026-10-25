Politika

INCIDENT NA JEDNOM OD NAJVEĆIH BIRAČKIH MESTA U LESKOVCU: Došlo do tuče, navodno povređen posmatrač

Игор Митић

25. 10. 2026. u 17:50

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NA BIRAČKOM mestu u Mesnoj zajednici "Centar" u Leskovcu, prema nezvaničnim informacijama, došlo je do tuče odnosno rasprave zbog koje je prekinuto izjašnjavanje građana.

ИНЦИДЕНТ НА ЈЕДНОМ ОД НАЈВЕЋИХ БИРАЧКИХ МЕСТА У ЛЕСКОВЦУ: Дошло до туче, наводно повређен посматрач

Foto: I.M.

U tom metežu navodno je  povređen jedan od posmatrača izbora, a vinovnik ovog incidenta je polomio glasačku kutiju i napustio biralište. 

Pokušaj većine članova biračkog odbora da smire situaciju i spreče fizički napad na jednog od članova biračkog odbora završio se bezuspešno. 

Nezvanično saznajemo da su ovim povodom intervenisali i pripadnici policije, kao i ekipa Hitne pomoći, a trenutno se odlučuje  o tome hoće li i kako biti nastavljen izborni proces. 

Ispred biračkog mesta, u jednoj od najvećih izbornih jedinica u Leskovcu, građani očekaju odluku nadležnih, a spekuliše se da će se glasanje nastaviti čim bude obezbeđena nova glasačka kutija.

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