Svet

DEJVIS: Rusija može da diktira uslove

Novosti online

25. 10. 2026. u 18:23

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RUSIJA može da diktira svoje uslove za rešavanje sukoba u Ukrajini, dok Zapad nema takvu priliku, izjavio je penzionisani potpukovnik američke vojske Danijel Dejvis.

ДЕЈВИС: Русија може да диктира услове

Foto: Profimedia/ Alexander Kazakov / Zuma Press

On je na društvenoj mreži X primetio da Moskva zauzima jaču pregovaračku poziciju, jer ima stratešku prednost.

„Surova istina je da ona ima vojne, industrijske i ekonomske prednosti da diktira svoje uslove, dok mi to nemamo“, napisao je analitičar.

Ranije je Dejvis izrazio mišljenje da bi evropski političari mogli da prestanu da podržavaju Kijev u svakom trenutku.

(alo.rs)

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