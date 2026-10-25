DEJVIS: Rusija može da diktira uslove
RUSIJA može da diktira svoje uslove za rešavanje sukoba u Ukrajini, dok Zapad nema takvu priliku, izjavio je penzionisani potpukovnik američke vojske Danijel Dejvis.
On je na društvenoj mreži X primetio da Moskva zauzima jaču pregovaračku poziciju, jer ima stratešku prednost.
„Surova istina je da ona ima vojne, industrijske i ekonomske prednosti da diktira svoje uslove, dok mi to nemamo“, napisao je analitičar.
Ranije je Dejvis izrazio mišljenje da bi evropski političari mogli da prestanu da podržavaju Kijev u svakom trenutku.
(alo.rs)
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