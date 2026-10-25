FRANCUSKA POSLE NOVOG TALASA PROTESTA: 75 požara, 24 opljačkana preduzeća, više od 1.300 uhapšenih
OD POČETKA talasa demonstracija u Francuskoj uhapšeno je 1.314 ljudi i povređeno 53 pripadnika snaga bezbednosti, saopštilo je danas francusko ministarstvo unutrašnjih poslova.
Kako je navedeno, veliki broj hapšenja izvršen je u subotu, 24. oktobra, prenosi francuska televizija BFM.
- Predviđanje i prethodno pozicioniranje sistema, kao i agilnost i mobilnost u vožnji, omogućili su sprečavanje većine akcija usmerenih na ljude ili imovinu - saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova po završetku noći.
Baš kao i broj hapšenja i povreda, iznos prijavljene štete je manji u poređenju sa prvom „mobilizacijom” protiv visokih troškova života.
Opljačkana su 24 preduzeća, u poređenju sa 1.522 prošle nedelje.
Kada je reč o požarima, izvršeno je 75 intervencija, u odnosu na 2.025 intervencija 17. oktobra.
Ministarstvo unutrašnjih poslova napominje da su „grupe u riziku, sastavljene posebno od radikalnih krajnje levičarskih i ultralevičarskih aktivista, uspele da se formiraju na početku, unutar ili na marginama većine ovih marševa u velikim i srednjim gradovima".
Kako kažu, cilj je bio „podsticanje napada na snage unutrašnje bezbednosti ili na ljude i imovinu”.
Ministarstvo je preciziralo da je nivo nasilja od strane radikalnih elemenata bio isti kao i prošle nedelje.
Ove subote, 410.000 ljudi je demonstriralo, uključujući 110.000 u Parizu, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, u poređenju sa 550.000 tokom prvog vikenda „mobilizacije”.
(Politika onlajn)
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