ULTIMATUM HUTIMA: Ili polažete oružje ili se rat nastavlja - Jemen ne odustaje!
SKORO deceniju dugi pregovori sa Hutima nisu doveli do političkog rešenja, izjavila je ministarka spoljnih poslova Jemena Afra el Zuba, obećavajući nastavak vojnih operacija sve dok se ne ostvare ciljevi zemlje i dok ta grupa ne bude razoružana.
- Huti koriste periode zatišja za jačanje svog arsenala i blokiraju napore za okončanje sukoba. Vlada neće prihvatiti pregovore koji toj grupi pružaju priliku za ponovno naoružavanje - rekla je ona u razgovoru sa novinarima u Istanbulu, prenosi Anadolija.
El Zuba je navela primer pregovora iz 2016. godine, ističući da su Huti odbili da potpišu predloženi sporazum nakon otprilike 100 dana pregovaranja.
Takođe ih je optužila za ometanje kasnijih mirovnih napora, uključujući i inicijative koje je podržala Saudijska Arabija, a koje su pokrenute 2022. godine.
Kako je rekla, operacija „Zora Jemena” će se nastaviti odlučno sve dok se ne ispune njeni ciljevi.
El Zuba se ranije u subotu sastala sa turskim ministrom spoljnih poslova Hakanom Fidanom, tokom svoje prve posete Turskoj otkako je u julu stupila na dužnost.
Jemen je zahvaćen sukobom od 2014. godine, kada su Huti zauzeli glavni grad Sanu i druge pokrajine, što je 2015. godine podstaklo koaliciju predvođenu Saudijskom Arabijom da interveniše kao podrška međunarodno priznatoj vladi.
Huti kontrolišu veći deo severnog i zapadnog Jemena, dok vladine snage i njihovi saveznici drže Aden i velike delove južnih i istočnih pokrajina, prenosi Tanjug.
(Politika onlajn)
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