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OBAVILI GRAĐANSKU DUŽNOST: Dragan Kojić Keba izašao na glasanje sa ćerkom Natašom (FOTO)

Dušan Cakić

25. 10. 2026. u 15:14

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FOLK zvezda Dragan Kojić Keba obavio je danas, u nedelju, 25. oktobra, svoju građansku dužnost i izašao na glasanje, a društvo mu je ovom prilikom pravila ćerka Nataša Kojić Taša.

ОБАВИЛИ ГРАЂАНСКУ ДУЖНОСТ: Драган Којић Кеба изашао на гласање са ћерком Наташом (ФОТО)

Foto: Novosti

Otac i ćerka zajedno su iskoristili svoje građansko pravo i učestvovali u izbornom procesu, a ovaj dan imao je poseban značaj i za Natašu.

Foto: Novosti

Naime, Taša je po povratku iz Amerike prvi put izašla na glasanje, pa je tako svoje prvo učešće u izbornom procesu nakon dolaska iz inostranstva obeležila u društvu oca.

Foto: Novosti

Keba i Nataša svojim zajedničkim izlaskom na biralište pokazali su da je učešće u izbornom procesu važno, a glasanje je za njih ovoga puta bilo i prilika da zajedno obave građansku dužnost.

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