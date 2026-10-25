OBAVILI GRAĐANSKU DUŽNOST: Dragan Kojić Keba izašao na glasanje sa ćerkom Natašom (FOTO)
FOLK zvezda Dragan Kojić Keba obavio je danas, u nedelju, 25. oktobra, svoju građansku dužnost i izašao na glasanje, a društvo mu je ovom prilikom pravila ćerka Nataša Kojić Taša.
Otac i ćerka zajedno su iskoristili svoje građansko pravo i učestvovali u izbornom procesu, a ovaj dan imao je poseban značaj i za Natašu.
Naime, Taša je po povratku iz Amerike prvi put izašla na glasanje, pa je tako svoje prvo učešće u izbornom procesu nakon dolaska iz inostranstva obeležila u društvu oca.
Keba i Nataša svojim zajedničkim izlaskom na biralište pokazali su da je učešće u izbornom procesu važno, a glasanje je za njih ovoga puta bilo i prilika da zajedno obave građansku dužnost.
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