TLO DANIMA NE MIRUJE: Registrovan novi zemljotres jačine skoro 6 stepeni po Rihteru
ZEMLjOTRES magnitude 5.9 stepeni Rihtera zabeležen je u nedelja, 25. oktobar 2026 u 12:26 časova, na području Tibeta.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 32.5307 i dužine 94.0599.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 35 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Telegraf.rs)
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