Svet

TLO DANIMA NE MIRUJE: Registrovan novi zemljotres jačine skoro 6 stepeni po Rihteru

В.Н.

25. 10. 2026. u 13:00

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ZEMLjOTRES magnitude 5.9 stepeni Rihtera zabeležen je u nedelja, 25. oktobar 2026 u 12:26 časova, na području Tibeta.

ТЛО ДАНИМА НЕ МИРУЈЕ: Регистрован нови земљотрес јачине скоро 6 степени по Рихтеру

Foto: Cigdem Simsek / Panthermedia / Profimedia

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 32.5307 i dužine 94.0599.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 35 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf.rs)

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