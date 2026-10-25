Politika

DIVLJANJE U BAČKOJ PALANCI: Pokušali upad u SNS kol-centar, razlupali staklo

24sedam

25. 10. 2026. u 15:05

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Oko 12 časova danas u Bačkoj Palanci zabeležen je incident ispred prostorija kol-centra SNS-a, gde se obavljaju telefonski pozivi biračima sa pozivom da izađu na izbore.

ДИВЉАЊЕ У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ: Покушали упад у СНС кол-центар, разлупали стакло

Foto: Printskrin

Prema informacijama kojima raspolažemo, nekoliko pripadnika jedne od lista koje učestvuju na izborima pokušalo je nasilno da uđe u prostorije kol-centra. Tom prilikom razlupana su vrata prostorija.

Prema dostupnim informacijama, u incidentu nema povređenih. Slučaj je prijavljen policiji, prenosi portal "RTV BAP".

Grupe ljudi primećene su i ispred ostalih prostorija Mesnih odbora SNS u gradu, ali osim verbalnih nije bilo većih incidenata.

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