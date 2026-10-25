DIVLJANJE U BAČKOJ PALANCI: Pokušali upad u SNS kol-centar, razlupali staklo

Oko 12 časova danas u Bačkoj Palanci zabeležen je incident ispred prostorija kol-centra SNS-a, gde se obavljaju telefonski pozivi biračima sa pozivom da izađu na izbore.

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Prema informacijama kojima raspolažemo, nekoliko pripadnika jedne od lista koje učestvuju na izborima pokušalo je nasilno da uđe u prostorije kol-centra. Tom prilikom razlupana su vrata prostorija.

Prema dostupnim informacijama, u incidentu nema povređenih. Slučaj je prijavljen policiji, prenosi portal "RTV BAP".

Grupe ljudi primećene su i ispred ostalih prostorija Mesnih odbora SNS u gradu, ali osim verbalnih nije bilo većih incidenata.

Upad u privatne prostorije u Bačkoj Palanci❗️ Blokaderi izgledaju nervozno, besno, agresivno, nasilno… Pitam se zašto kada pobedjuju! Svaka čast ovim ljudima koji su odbranili svoje. Policijo, postupi 🫡 https://t.co/guJIViTNLm — PASHA (@jedanjepasha) October 25, 2026