OGLASIO SE RIK: Evo kolika je izlaznost do 14 časova

IZLAZNOST na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji danas do 14.00 sati bila je 46,53 odsto, saopštio je v.d. direktora Republičkog zavoda za statistiku Branko Josipović na konferenciji za novinare u Republičkoj izbornoj komisiji (RIK).

Foto: A.Rovčanin

Do 14.00 sati u Vojvodini je glasalo 49,23 odsto, u Beogradu 47,55, u regionu Šumadije i zapadne Srbije 44,95 odsto i u regionu južne i istočne Srbije 44,04 odsto.

Na prethodnim parlamentarnim izborima održanim 17. decembra 2023. izlaznost do 14.00 časova iznosila je 32,38 odsto.