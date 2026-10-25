OGLASIO SE RIK: Evo kolika je izlaznost do 14 časova
IZLAZNOST na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji danas do 14.00 sati bila je 46,53 odsto, saopštio je v.d. direktora Republičkog zavoda za statistiku Branko Josipović na konferenciji za novinare u Republičkoj izbornoj komisiji (RIK).
Do 14.00 sati u Vojvodini je glasalo 49,23 odsto, u Beogradu 47,55, u regionu Šumadije i zapadne Srbije 44,95 odsto i u regionu južne i istočne Srbije 44,04 odsto.
Na prethodnim parlamentarnim izborima održanim 17. decembra 2023. izlaznost do 14.00 časova iznosila je 32,38 odsto.
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