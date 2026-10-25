Politika

OGLASIO SE RIK: Evo kolika je izlaznost do 14 časova

V.N.

25. 10. 2026. u 15:13

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IZLAZNOST na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji danas do 14.00 sati bila je 46,53 odsto, saopštio je v.d. direktora Republičkog zavoda za statistiku Branko Josipović na konferenciji za novinare u Republičkoj izbornoj komisiji (RIK).

ОГЛАСИО СЕ РИК: Ево колика је излазност до 14 часова

Foto: A.Rovčanin

Do 14.00 sati u Vojvodini je glasalo 49,23 odsto, u Beogradu 47,55, u regionu Šumadije i zapadne Srbije 44,95 odsto i u regionu južne i istočne Srbije 44,04 odsto.

Na prethodnim parlamentarnim izborima održanim 17. decembra 2023. izlaznost do 14.00 časova iznosila je 32,38 odsto.

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